Ponte pedonale sul canale Navile: apre passerella per il restauro

A poco più di tre mesi dalla chiusura del ponte Battiferro Bignardi sul canale Navile, a Bologna, è pronta la nuova passerella alternativa di via Bignardi: l'inaugurazione è prevista domani con la partecipazione dell'assessore comunale ai Lavori pubblici Simone Borsari e la prorettrice Simona Tondelli.

"La passerella in acciaio ristabilisce un collegamento pedonale e ciclabile alternativo al ponte Battiferro Bignardi, chiuso in via cautelativa il 7 ottobre scorso- ricorda l'amministrazione comunale- a seguito del sopralluogo di monitoraggio trimestrale che ha permesso di riscontrare delle criticità strutturali che saranno oggetto di un restauro".

Un passaggio laterale, mentre il ponte viene restaurato

Dal 10 al 13 gennaio, la nuova passerella verrà prima assemblata, utilizzando parte del parcheggio di via Beverara, e poi montata con l'ausilio di un'autogru. In queste giornate sarà disposto il divieto di accesso a pedoni e bici nell'area interessata dai lavori. Dal 16 al 18 gennaio verranno ultimati i lavori di finitura e raccordo della struttura metallica al piano di calpestio.

Per lunedì 19 gennaio si prevede l'apertura al transito pedonale e delle bici condotte a mano della nuova passerella.

"Soddisfatto, si dichiara l'assessore ai Lavori pubblici Simone Borsari, per il lavoro degli uffici molto rapido nella predisposizione del progetto e dell'affidamento lavori, per dare risposta a un’esigenza importante della zona, del Quartiere e dell’Università con cui siamo sempre stati in contatto".

La nuova passerella metallica a nord del ponte esistente, larga 2,07 metri è costituita da una struttura multidirezionale in elementi tubolari prefabbricati in acciaio zincato a due campate: la prima con luce netta pari a 11,93 metri con travatura semplice impiegherà gli elementi prefabbricati esistenti; la seconda con luce netta pari 16,58 metri con travatura doppia; il collegamento con il sottostante percorso naturalistico verrà garantito con una scala anch’essa realizzata con una struttura multidirezionale costituita da elementi tubolari in acciaio zincato dalla larghezza di 1,5 metri.