Sul Reno chiude un altro ponte: "Muoversi è sempre più difficile"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Poco meno di un anno fa, l’Emilia-Romagna è ancora alle prese con i danni derivati dalla terribile alluvione che ha colpito gran parte del territorio. Chiuso il ponte della Motta, crollato sotto i colpi dell’acqua, il traffico veicolare della zona era stato deviato sui ponti limitrofi. Peccato che da circa un mese un altro ponte è stato chiuso. Si tratta di quello sulla strada provinciale 49, che collega i paesi di Santa Maria Codifiume e San Pietro Capofiume di Molinella, rispettivamente province di Ferrara e Bologna.

“Da circa un mesetto hanno trovato una crepa nel ponte, che è un passaggio fondamentale visto che il ponte della Motta è chiuso ormai da un anno – racconta Manuele Gasperini. Lui non è più residente lì, ma a Santa Maria Codifiume risiede il padre: andarlo a trovare, ora, è diventata una missione sempre più difficile –. Prima che chiudesse molto traffico passava da qui, mentre ora, da circa un mese, siamo praticamente isolati. L’unico modo per andare a Codifiume è quello di allungare di alcuni chilometri per attraversare il Reno sul ponte di Traghetto, verso Molinella. Inoltre, dopo la piena di questi giorni, il ponte è pieno di tronchi che sono rimasti incastrati lì”. Il che renderebbe anche più difficili i lavori di restauro e che minacciano la stabilità del ponte.

La raccolta firme

“Siamo martoriati – continua Gasperini –, dobbiamo fare tantissimi chilometri in più per raggiungere il paese. Inoltre, buona parte del traffico veicolare che viene dalla Porrettana, dalla Ferrarese e dall’uscita dell’autostrada è stato deviato in paese, a Santa Marida Codifiume. Da qui i camion e gli altri mezzi devono raggiungere il ponte di Traghetto per tornare a Molinella”.

Per questo, i residenti hanno scelto di mettersi in azione: “In paese abbiamo cominciato a raccogliere le firme da portare al sindaco di Argenta, che poi le avrebbe portate in Città Metropolitana. Il punto è che dopo un mese di chiusura noi non sappiamo nulla di quello che succederà, e ad oggi ancora non si è visto nessuno, neanche un operaio”.

Interrogazione della Lega

Della questione si è interessato anche Il consigliere regionale della Lega Daniele Marchetti, che ha annunciato la deposizione di un’interrogazione in Assemblea. Marchetti, in una nota, scrive che i tecnici della Città Metropolitana hanno notato una grossa crepa su uno dei basamenti del ponte – peraltro visibile ad occhio nudo –, constatando “un principio di cedimento” che, tra l’altro, era già stato attenzionato in passato. Come riferito dallo stesso Gasperini, sono numerosi i disagi per gli abitanti della zona: “Gli studenti di Alberino, ad esempio, che percorrevano il ponte a bordo di scuolabus o mezzi di linea sono ora costretti ad allungare il tragitto di circa 15 chilometri, procedendo in direzione Traghetto” ha spiegato il consigliere leghista. “La tempistica è destinata ad allungarsi visto che non c’è ancora un calendario preciso dei tempi di intervento, né un importo di riferimento e un’indicazione chiara sul tipo di appalto che dovrà essere assegnato” conclude Marchetti.