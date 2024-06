QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I pedoni che si incrociano si devono dare la precedenza. Chi è in sella a una bici urta chi è a piedi e viceversa, ed entrambi, stizziti, alla fine si mandano a quel paese. Il problema sono le corsie strettissime, ma anche il manto pieno di crepe. Se a questo si aggiunge il pericolo delle auto e dei bus che passano di fianco, ha ragione Teresa, una residente del quartiere, ad avere paura di percorrere il ponte di via San Donato: “Andarci sopra è un incubo, per questo poco dopo essermi trasferita ho preferito smettere di usare la bicicletta”, racconta a BolognaToday. Ma entro l’estate qualcosa dovrebbe cambiare.

La lettrice ci ha segnalato le condizioni in cui versano i marciapiedi ciclo-pedonali a fianco della carreggiata del vecchio viadotto che scavalca la linea ferroviaria, tra via Ranzani e via del Lavoro. Ogni giorno sono percorsi da tantissimi cittadini che si spostano da e verso il centro città: “Pedoni, bici e monopattini sono costretti a procedere gomito a gomito su un passaggio che è dissestato e inclinato verso la strada”, spiega. Nelle foto che ha scattato si vede chiaramente la superficie del marciapiede rovinata e attraversata da grosse crepe, che insieme ai tombini sporgenti costituiscono un rischio soprattutto per chi fa la discesa viaggiando su due ruote. “E quando bisogna farsi passare tra pedoni si è obbligati a invadere la corsia delle biciclette con la paura di venire travolti”. Poco più di un mese fa Acref Zamami, 36anni, è morto dopo essere stato investito da un'automobile mentre era sopra il suo monopattino elettrico proprio in via San Donato.

I problemi, però, dovrebbero avere le settimane contate. Nel progetto di riqualificazione e realizzazione di nuove piste ciclabili in città ‘Bike to work’ sono compresi anche i due percorsi ciclopedonali ammalorati. Gli interventi prevedono l’allargamento dei marciapiedi e la realizzazione di nuove piste ciclabili bidirezionali colorate di fianco ai passaggi pedonali, con l'eliminazione di una delle tre carreggiate. “I lavori inizieranno verosimilmente entro giugno o comunque entro l’estate”, dice la presidente di quartiere Adriana Locascio, spiegando che l’obiettivo è realizzare il cantiere prima della demolizione del Mercato Sonato (prevista in un periodo di bassa presenza di persone in città, quindi presumibilmente a luglio-agosto) e dell’arrivo dei lavori della linea rossa del tram previsto in autunno.

“Sapevamo che quei marciapiedi fossero pericolosi, io stessa mi ero lamentata delle loro condizioni tempo fa”, conclude Locascio. Per il quartiere San Donato il progetto ‘Bike to work’ ha l’obiettivo di riqualificare tutto il percorso ciclabile che dal centro arriva fino al Pilastro. Nella mappa rientra anche la nuova ciclabile tra Porta San Donato e via Ranzani che è stata inaugurata nelle scorse settimane.