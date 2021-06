Lavori al Ponte di via Libia: chiuso, riapre a fine ottobre

Domani 28 giugno chiude al transito il ponte di via Libia, per lavori di manutenzione che dureranno nelle attese per auqttro mesi, quindi fino a fine ottobre. Lo fa sapere il Comune, informando che il lavori costeranno 1,2 milioni.

Chiuso al transito veicolare, per tutta la durata dell’intervento il ponte di via Libia rimarrà aperto e percorribile solo dai pedoni uno dei due marciapiedi dell'impalcato.

I lavori rientrano tra gli interventi straordinari di riqualificazione e miglioramento sismico programmati dal Comune. L’intervento prevede l’impermeabilizzazione di tutta la pavimentazione stradale che per questa ragione sarà completamente demolita e rifatta; la realizzazione del sistema di raccolta delle acque; la sostituzione dei giunti; la riparazione del calcestruzzo della struttura di sostegno del ponte sopra le linee ferroviarie.

In tutta la zona vicina al ponte è stata collocata la segnaletica che indirizza ai percorsi alternativi.

Per chi proviene da via Massarenti e deve raggiungere la zona San Donato/Fiera-Michelino/Tangenziale, i percorsi consigliati sono:

via Libia, via Sante Vincenzi, via Rimesse, via Nuova, via Andreini, via San Donato;

via Libia, via Sante Vincenzi, via Rimesse, via Nuova, via Mondo, piazza Mickiewicz.



Per chi proviene da via Massarenti e deve raggiungere Porta San Donato/viali di circonvallazione, il percorso consigliato è:

via Libia, via Masia, via Paolo Fabbri fino alla rotonda Sant’Egidio.



Per chi proviene da viale della Repubblica/zona Stalingrado e deve raggiungere la zona Massarenti, i percorsi consigliati sono:

via San Donato con direzione ponte di San Donato, rotonda Sant’Egidio, via Barontini, via Rossi, via Bentivogli, via Masia, via Libia, via Massarenti;

via San Donato, via Amaseo, piazza Mickiewicz, via dell'Artigiano, via Nuova, via Rimesse, via Massarenti;

via S.Donato con direzione periferia, via Andreini, via Nuova, via Rimesse, via via Sante Vincenzi, via Libia, via Massarenti.

Sarà deviato anche il bus 60 che transita su via Libia: le modifiche del percorso sul sito Tper.