A penzoloni sul ponte, 19enne salvato dai poliziotti: "Non facciamo solo arresti"

Erano circa le 6 di questa mattina, quando al 113 veniva segnalato un tentativo di suicidio. Un ragazzo di 19 anni era a penzoloni sul ponte di via Libia e si teneva con una sola mano. Gli agenti delle volanti giunti sul posto hanno cercato di dissuaderlo, ma senza successo, mentre arrivavano altri equipaggi che hanno sorretto il vice ispettore mentre afferrava il giovane per un braccio e per la cintola.

"Dopo averlo messo in sicurezza, l'ho abbracciato come un figlio - ha detto il vice ispettore Lorenzo Bumbaca - rassicurandolo e affidandolo alle cure del 118".

Di "circostanze difficili" ha parlato il questore "coraggio, forza e capacità di relazionarsi con le persone in difficoltà" un compito che la Polizia "ha nel marchio, due torce che stanno a indicare proprio il soccorso pubblico, abbiamo salvato una vita e non facciamo solo arresti".

"Spesso lavoriamo in emergenza, in questo caso mi ha colpito la tempestività - ha detto ai cronisti la dirigente delle volanti Eleonora Arcioni - il ragazzo è stato agganciato con una sensibilità che si costruisce nel quotidiano".

A marzo, era salvata una ragazza sulla terrazza del Pincio del parco della Montagnola da due agenti delle volanti, mentre era rimasta appesa con le braccia.