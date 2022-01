Lavori Pontelungo, la protesta dei ciclisti: "Non siamo cittadini di serie B"

I ciclisti proprio non accettano il divieto di percorrere in bicicletta il Pontelungo durante i lavori. E per "rivendicare il diritto" di percorrere il ponte in bici, lunedì prossimo, 30 gennaio, è stata convocata una protesta, promossa dalla Consulta della bicicletta.

Come riporta l'agenzia Dire, l'invito alla manifestazione, convocata per le 8 del mattino, circola sui social in queste ore. "Dal 14 gennaio il Pontelungo, che collega Borgo Panigale a Bologna, è a senso unico: può essere percorso solo in direzione Bologna, con velocità massima 30 chilometri orari. Ma non per le biciclette. Se sei in bici, un'ordinanza ad hoc ti vieta esplicitamente di percorrere il Ponte", lamenta la Consulta nell'invito.

"L'alternativa? Condurre la bici a mano sull'unico marciapiede disponibile, stretto e molto degradato, con il rischio di dover scendere comunque sulla strada non appena si incrocia una persona che va in direzione opposta", si legge ancora. "Ora basta. La bici ha la stessa dignità delle auto e degli altri mezzi di trasporto. Decine di migliaia di bolognesi usano ogni giorno la bicicletta per recarsi al lavoro, in università, a scuola, in ospedale: non siamo cittadini di serie B. Il posto giusto per le bici non è il marciapiede: è la strada".