Pontelungo, la protesta dei ciclisti: "Stop alle bici"

Ponte percorribile perché zona 30, quindi i ciclisti in carreggiata possono starci. Come annunciato si è tenuta la biciclettata-protesta questa mattina della consulta della bicicletta di Bologna al Pontelungo di Borgo Panigale, dove sono previsti tre anni di lavori per ristrutturazione.

Come riporta la Consulta comunale della bicicletta "circa 40 persone che usano la bici quotidianamente si sono incontrate per verificare le condizioni del ponte sul Reno che secondo il Comune non è adeguato al passaggio delle biciclette, per via dell'attuale cantiere".

Il flash mob, promosso dalla stessa Consulta, "ha verificato -si legge nella nota- che il ponte è perfettamente percorribile anche in carreggiata in piena sicurezza: dato il limite di 30 chilometri orari già in vigore, la presenza di ciclisti in carreggiata è del tutto compatibile con il passaggio di auto e bus".

Questo, sottolineano dalla Consulta, "già avviene in tante altre vie di Bologna, dove l'impossibilità di sorpassare le bici non è certo motivo sufficiente per vietare il transito alle bici, e così prevedono tutti i piani di mobilità sostenibile, da ultimo il progetto della 'Città 30 km/h'".

Ecco perché, proseguono gli organizzatori della protesta, "in questo periodo di emergenza climatica, in cui il Comune sta lavorando per promuovere la mobilità sostenibile, disincentivare gli spostamenti in bicicletta per indimostrabili 'ragioni di sicurezza' non è ammissibile", così come "non si possono penalizzare sempre i cittadini che scelgono di muoversi in modo sostenibile su un'arteria così importante verso Borgo Panigale, un quartiere che già è isolato ed è rimasto indietro sulla qualità delle ciclabili presenti".

Da qui, dunque, la richiesta all'amministrazione di "ripristinare l'ordinanza originaria, che prevedeva correttamente la stessa regola per tutti i veicoli: senso unico in direzione Bologna per auto e bici, e bici a mano sul marciapiede soltanto nel senso chiuso al traffico". (Dire)