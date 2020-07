Film porno sullo schermo del cinema in piazza: sbanca la colletta per pagare la multa

Oltre 6500 euro. E' il saldo della colletta di solidarietà a poco più di 24 ore dalla proiezione di un estratto del film a luci rosse, proiettato in piazza Maggiore la notte scorsa e valso a un gruppo di goliardi una multa da oltre 5mila euro da parte dei carabinieri.

La pellicola, un film hard degli anni '80, è stata proiettata come regalo di compleanno da parte di un gruppo di goliardi per uno dei suoi membri. Il fatto, che ha divertito e incuriosito i presenti, non è stato apprezzato invece da una signora, che ha allertato i militari.

Dopo la sanzione, il gruppo di ragazzi ha poi immediatamente attivato una raccolta fondi sulla piattaforma Paypal, per ripagare la multa. Diversi i commenti sulla bacheca del crowdfunding a sostegno dei ragazzi, che però devono vedersela con due sanzioni (una per oltraggio alla decenza e un'altra per proiezione non autorizzata, ndr)