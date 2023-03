Porpora Marcasciano: “In Comune c'è chi non mi ha mai rivolto la parola”

Il racconto della vita di Porpora Marcasciano sembra quello di un film, e in effetti un film sulla sua vita è stato anche girato. Ma l’importanza del suo ruolo nel panorama nazionale e internazionale dell’attivismo per i diritti va ben oltre qualsiasi pellicola. Attivista, scrittrice e presidente onoraria del MIT (Movimento Identità Trans), nel 2015 è stata insignita del premio “dedicato alle persone che costituiscono inestimabile patrimonio per il movimento per la tutela dei diritti umani” Human Right Defender da Amnesty International ed è stata inserita dall’ONU tra le sette attiviste trans più importanti al mondo. In pratica, Porpora Marcasciano è un pezzo di storia che cammina. Dall’inizio del mandato Lepore, Porpora Marcasciano è eletta consigliera di Bologna nella lista di Coalizione Civica ed è presidente della Commissione per le Pari Opportunità nel consiglio comunale di Bologna.

L’esperienza in Consiglio comunale

Marcasciano ha partecipato come relatrice all’incontro organizzato dall’Università di Bologna al DamsLab “Una favolosa bellezza. Vita e arte nell’esperienza transgender”. Alla tavola rotonda le relatrici hanno portato la propria esperienza nel mondo dell’arte e negli studi di genere come attiviste per i diritti sociali e civili. “Eventi come questi sono importanti perché lanciano il cosiddetto sasso nello stagno – dice Marcasciano a margine dell’evento –. Aprono dibattiti e confronti che non è scontato che riescano. In questo caso credo che la formula sia stata quella giusta. Ci confrontiamo, ci raccontiamo e ci mettiamo in discussione. Ultimamente si fa un gran parlare di identità di genere e di teoria gender: la strategia soggiacente è quella della confusione e della paura. Conosciamo questa retorica, l’abbiamo sempre incontrata sulla nostra strada e per questo combattuta. Penso che momenti come questo sarebbero necessari, sempre di più, proprio per contrastare questa confusione e questa repressione dilagante. Andando al di là della retorica, questi fondamentalismi ci stanno riportando nel Medioevo. Sembra “Il racconto dell’ancella” (romanzo di Margaret Atwood, ndr). Noi però abbiamo le spalle forti per rispondere e reagire”.

Marcasciano parla poi della sua esperienza come in Consiglio comunale: “Inizialmente mi sentivo a disagio ed ero confusa. Era un posto nuovo. Poi, pian piano mi sono sempre trovata meglio e ora mi sento accolta e anche coccolata. Parlo della maggioranza, ovviamente, e da qualcuno della minoranza. Il non riconoscimento è arrivato da una parte della minoranza e dall’inizio perdura tuttora. Alcuni neanche mi rivolgono la parola e non mi hanno mai salutato. Questo per me è un orgoglio, di certo non è un problema”.

“Le istanze che io porto in Consiglio – continua la consigliera – sono sui diritti umani e in questo ho trovato una spalla in Rita Monticelli. Continuiamo a portarli avanti. Ho capito che vedere i cambiamenti all’improvviso non è possibile. Però ci si può lavorare ed è ciò che stiamo facendo. Ogni cosa ha i suoi tempi, suoi trascorsi e suoi percorsi: sono sicura che i frutti si vedranno. Per quanto mi riguarda, io ci lavoro. La cosa più semplice da dire è che la mia presenza lì, a livello simbolico, ha fatto già la differenza. Questo lo avverto e penso che sia chiaro a molti. Dandomi la presidenza della Commissione per le Pari Opportunità, il Consiglio ha fatto una scelta ben precisa - conclude Marcasciano - capendo in anticipo che rappresentava un passo politico molto forte”.