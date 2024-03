Treni Porrettana, avanza il raddoppio del tratto Casalecchio-Sasso Marconi

Passi avanti per il raddoppio della linea ferroviaria Porrettana, da tempo tra le polemiche per ritardi e cancellazioni di treni. Oggi il viceministro Infrastrutture e ai Trasporti Galeazzo Bignami ha incontrato l'ad di Rfi, Gianpiero Strisciuoglio: al centro del confronto appunto il raddoppio del tratto tra Casalecchio Garibaldi e Sasso Marconi. Lo studio, finanziato da Rfi, partirà nel secondo semestre dell'anno, con conclusione entro il 2024. Il raddoppio del tratto Casalecchio-Sasso Marconi, come fa sapere il Mit, garantirà un miglioramento la gestione delle situazioni di emergenza, con riduzione le soppressioni dei treni.

All'ad di Rfi, afferma lo stesso Bignami, "ho espresso l'esigenza di una concreta risoluzione, da parte della società, dei numerosi problemi che si stanno registrando sulla linea ferroviaria Porrettana, una delle linee di maggior rilevanza del sistema regionale e non solo". La soluzione, chiarisce il viceministro bolognese, "deve essere finalizzata a garantire una qualità dell'infrastruttura adeguata alle necessità di un territorio già fortemente penalizzato dalle difficoltà, da parte di Tper, di mantenere livelli di prestazione idonei rispetto ai bisogni degli utenti, espressi anche dal comitato dei pendolari, tema su cui mi confronterò nei prossimi giorni con Trenitalia".

Per Bignami "si rende dunque fondamentale una cura e un presidio dell'infrastruttura volto a garantire la riduzione ed eliminazione dei disagi attraverso una azione di potenziamento della stessa e che, grazie all'azione del Governo Meloni, già ha trovato un primo riscontro". Infatti Rfi, "proprio raccogliendo le sollecitazioni del ministero, ha assunto l'impegno di elaborare entro il 2024 e con risorse proprie il quadro esigenziale relativo al raddoppio del binario tra Casalecchio e Sasso Marconi, propedeutico alla elaborazione progettuale e alla conseguente realizzazione". Rfi, conclude poi Bignami, ha "altresì confermato gli impegni di spesa a livello infrastrutturale che devono essere proporzionali alla rilevanza strategica della linea rispetto alla quale ha garantito di mantenere la massima attenzione ed operatività"