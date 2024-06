Gli elettori che trovano il seggio chiuso

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sezione 4 chiusa prima del tempo. Succede a Castel di Casio, dove si vota anche per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Alle 21.30 gli elettori della sezione 4, nella frazione Berzantina, non sarebbero riusciti ad andare a votare perché hanno trovato la porta d'ingresso serrata. Così, come riferisce Il Resto del Carlino, sono stati allertati i carabinieri.

Il presidente del seggio, il vicesindaco Antonio Gaggioli, si è quindi accorto che la porta, una volta chiusa, non poteva essere aperta dall’esterno. Il seggio inoltre risultava buio poiché non funzionava la luce dell'ingresso.

Questa mattina è stato quindi messo a verbale che l’ingresso non sia stato adeguatamente segnalato, come sia poco agevole per i portatori di handicap e che all’interno del seggio non vi sia stata la sufficiente vigilanza.