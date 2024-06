A San Lazzaro trovato un portafogli: dentro c’erano 1.400 euro in contanti

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Solo pochi giorni fa, a Bologna, un ragazzino aveva trovato un borsello con dentro 60mila euro in contanti, e lo aveva consegnato al conducente del bus dove si trovava. La storia, oggi, si è ripetuta in modo simile. Questa mattina, a San Lazzaro, una donna ha trovato un portafogli in via Torreggiani: aprendolo, si è accorta che al suo interno c’erano 1.400 euro in contanti. La donna, senza pensarci due volte, ha preso il portafogli e lo ha consegnato alla polizia locale di San Lazzaro, nella vicina via Salvo d’Acquisto.

Come scrive Il Resto del Carlino, la polizia locale ha subito rintracciato il proprietario, che è corso al comando di polizia: emozionato, l’uomo ha ringraziato i presenti e ha ripreso il suo portafogli. “Voglio ringraziare personalmente questa cittadina di San Lazzaro che con un gesto semplice quanto straordinario ci mostra la bellezza del senso civico e della solidarietà e ci fa sentire ancora più orgogliosi della nostra comunità”, ha detto la sindaca Marilena Pillati.