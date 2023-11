Portici: le notizie della settimana Ogni domenica, ogni settimana, il meglio e il peggio della cronaca bolognese

Torna Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

Accidenti

Quella appena conclusa è stata, dal punto di vista di un cronista, una settimana fortemente connotata dalla cronaca nera. Si parte dagli incidenti stradali, ormai una triste ricorrenza in questa rubrica. Lo scorso martedì una ragazza di 19 anni ha perso la vita in un incidente a Zola Predosa. Lo scontro ha visto coinvolti un’auto, un camion e uno scooter. Nel computo totale, oltre alla ragazza, risultano ferite quattro persone, tra cui una bambina. In un altro incidente, ha perso la vita anche un motociclista di 28 anni. È successo mercoledì, a San Giovanni in Persiceto. Un altro incidente che ha visto coinvolto un motociclista si è verificato lunedì in via Agucchi: il pilota, di 21 anni, è rimasto gravemente ferito. Infine, qui c’è il video di un uomo che con la propria auto ha investito volontariamente una guardia giurata all’interno del parcheggio della stazione Kiss&Ride. Il gesto sarebbe la conseguenza di un diverbio nato tra i due in precedenza.

Pendenze

La situazione della Garisenda si fa seria. Il Comune, per bocca del sindaco Lepore, ha varato un piano di evacuazione nel caso si complicasse ulteriormente la stabilità della torre: lunedì 13 novembre e mercoledì 15 novembre le forze dell’ordine procederanno ad un censimento dei residenti nell'area per capire anche il loro stato fisico in vista di una eventuale evacuazione. Intanto continua ad andare in scena lo show di attacchi e contrattacchi tra maggioranza e opposizione sulla questione Garisenda: ospite ad un evento organizzato dal CNA, Lepore ha parlato di “dibattito da bar”, con una dura risposta da parte di Fratelli d’Italia.

Adinolfi

Ci ha riprovato, e stavolta pare ci sia pure riuscito. Il buon Mario Adinolfi ha presentato il proprio libro contro l’aborto al Baraccano, in via Santo Stefano. Il leader del Popolo della Famiglia ci aveva già provato in passato, ma dopo le critiche ricevute aveva desistito. Stavolta, nonostante le polemiche e il presidio di molti attivisti, la presentazione si è conclusa. Sul suo successo, però, non è dato sapere nulla.

Rovescio della medaglia

A proposito di cronaca nera. Mercoledì scorso è uscita la notizia di uno stupro avvenuto in via dell’Unione, in pieno centro. Il presunto colpevole è stato arrestato, ma si cerca il secondo aggressore. Non senza una certa macabra ironia, lo stesso giorno la 28enne Giulia Leone è stata ricevuta a Palazzo d’Accursio dove ha ricevuto la Medaglia al valore per aver sventato uno stupro ai danni di una ragazza in via Belle Arti.

Truffe

Sono diversi gli episodi di truffe agli anziani segnalati nell’ultimo periodo. La tecnica è quasi sempre la stessa: il truffatore si introduce nella casa della vittima con una scusa e si fa consegnare denaro, preziosi e gioielli. Solo questa settimana sono stati segnalati tre episodi: uno a Imola, due a Bologna.

Domenica sportiva

Il Bologna è atteso dal derby dell’Appennino. A Firenze, ore 15, si giocherà Fiorentina-Bologna: “Daremo tutto, senza fare calcoli” ha detto in conferenza stampa il tecnico Thiago Motta. Settimana negativa per la Virtus Bologna, che perde per la prima volta in campionato e perde anche in EuroLeague. La Fortitudo Bologna invece non conosce più stop: settima vittoria consecutiva per la Effe e fuga in campionato.

Gli articoli più letti

Contatti

Per domande, segnalazioni o anche solo per salutarmi, potete scrivere all’indirizzo mail gianluca.notari@citynews.it.