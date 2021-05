Portici, slitta la candidatura a Patrimonio Unesco. Comune: “Siamo in attesa della documentazione per capire"

Candidatura a patrimonio dell’umanità UNESCO rimandata per i portici di Bologna. Il perchè? E' quel che si cerca di capire nel dettaglio. Così come si vogliono conoscere tempi e modalità di approfondimento per proseguire il percorso

“Siamo in attesa di ricevere e visionare la documentazione di ICOMOS, che non ci è ancora pervenuta, per comprenderne la sostanza e capire i tempi e le modalità di approfondimento e integrazione per proseguire il percorso di candidatura". Così il sindaco di Bologna Virginio Merola e la vicesindaca Valentina Orioli , che si dicono "consapevoli che un obiettivo così importante richiede attenzione, dedizione ai particolari e impegno costante: con questo spirito continuiamo a lavorare per portare questa candidatura alla vittoria perché la nostra città e i nostri portici la meritano”.

Insomma, ci sarà da attendere per far sì che uno dei patrimoni più preziosi della nostra città venga riconosciuto patrimonio dell'intera umanità.