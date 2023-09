Portici e graffiti, in arrivo una App per segnalare i writers

Una App per segnalare i portici pieni di graffiti. E' quanto sta lavorando il Comune che ha fatto sapere di aver dato l'incarico a una impresa specializzata. Il compito -informa la Dire- sarà quello di sviluppare un'applicazione e relativo portale web "per la gestione delle attività di segnalazione e ripristino di atti vandalici negli spazi relativi ai portici", si legge nel provvedimento licenziato dal settore Innovazione digitale per assegnare l'incarico.

L'operatore individuato tramite trattativa privata è "A software factory" e l'importo complessivo dell'affidamento ammonta a 145.790 euro. La creazione dell'app, viene ricordato nell'atto, rientra nel progetto "Tag - Tutti aiutiamo nella gestione" che l'amministrazione ha approvato lo scorso settembre sulla base di un finanziamento del ministero della Cultura. "Il progetto prevede la creazione di un sistema integrato di gestione, la cui funzione fondamentale sarà quella di coordinare tutte le iniziative, sia pubbliche sia dei cittadini, singoli o associati- continua il documento- volte a migliorare la qualità e la gradevolezza dei portici (rimozione degli imbrattamenti, ripristino delle colorazioni di colonne, pilastri e murature) tramite un processo standard informatizzato".

Nell'ambito di ciò, l'amministrazione ha deciso di "dotarsi di una piattaforma mobile (app) che permetta di gestire gli interventi di ripristino da atti di vandalismo o deturpamento in corrispondenza delle aree dei portici". L'app, che si chiamerà "Portici", sarà gestita "tramite portale di backoffice da personale del Comune di Bologna e condivisa con le ditte aggiudicatarie dei suddetti lavori- scrivono gli uffici di Palazzo D'Accursio- e dovrà essere integrata con gli altri sistemi applicativi dell'ente".