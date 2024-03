Portici, le notizie della settimana (25-31 marzo)

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ciao, sono Michele Maestroni e questa è Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

Ancora incidenti mortali

Mentre si continua a discutere del nuovo Codice della strada, anche questa settimana le strade bolognesi si sono macchiate di sangue. Nella notte tra domenica e lunedì un Flixbus si è scontrato contro il guardrail sull'autostrada A1 tra Modena Sud e Valsamoggia. Lo schianto è stato impressionante, come ci ha raccontato un sopravvissuto, e ha spezzato la vita di uno dei passeggeri del bus, l'appena 19enne Vindou Illumine Junior Kersant. Giovedì ha perso la vita anche Angelo Russo, 48 anni, in un incidente con un'altra auto avvenuto in un incrocio stradale nella periferia di Sant'Agata Bolognese.

Ridotte in schiavitù

Una brutta vicenda su cui è intervenuta la Polizia questa settimana è quella che riguarda tre donne di origini rumene che dal 2019 vivevano in schiavitù e venivano sfruttate da due giovani connazionali. Questi le costringevano a mendicare per le vie del lusso nel centro città e a consegnare loro tutti i proventi, spesso minacciandole e picchiandole. Grazie alla denuncia di due delle vittime, gli uomini ora si trovano in carcere per reati di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani.

Le 'torri gemelle'

Oltre al turismo di massa, c'è un'altra cosa che accumunerà Pisa a Bologna e saranno i tralicci in acciaio che tireranno la Garisenda per impedirne il crollo, già usati per la torre di Piazza dei Miracoli nella città toscana. L'installazione delle strutture avverrà entro fine anno e permetterà di diminuire il livello di allerta di protezione civile nell'area intorno alla torre ammalorata. Intanto si è tornato a discutere di sicurezza e del futuro dei negozianti all'ombra del cantiere: abbiamo fatto un giro tra gli esercenti in via San Vitale che si vogliono reinventare e in un cocktail bar in via Zamboni, vittima di una nuova spaccata all'alba di venerdì.

Il nuovo quartiere cittadino: l'ex Scalo Ravone

Un grande parco e opere di edilizia sociale. Verrà trasformata così l'area dell'ex scalo ferroviario Ravone, di cui il Comune è entrato in possesso espropriandola a Ferrovie dello Stato. A parte il Dumbo e poche altre strutture l'area, 11 ettari di praticamente solo cemento, era abbandonata da anni. La sua riqualificazione impiegherà risorse del Pnrr e sarà realizzata entro il 2026.

Occupazioni

La settimana è iniziata con l'occupazione del Liceo Ginnasio Minghetti da parte degli studenti e delle studentesse, è continuata con la fine di quella del Rettorato tenuta per sei giorni dai Giovani Palestinesi e si è conclusa con la 'Zona temporaneamente autonoma' creata da alcuni attivisti nell'ex caserma Stamoto.

La domenica sportiva

La pausa della Serie A non spegne l'entusiasmo dei tifosi del Bologna, che ci hanno raccontato sogni e speranze per questa stagione già entrata nella storia dello sport rossoblù. Né diminuisce gli impegni dell'allenatore Thiago Motta, che ha visitato i piccoli pazienti del Rizzoli. Nel basket, la Virtus vince in campionato ma perde in Euroleague. La Fortitudo si rialza dopo la sconfitta nella finale di coppa e batte la Benacquista Latina. Questa settimana è stato annunciato anche il 'Bologna Boxe Night', incontro valido per il titolo europeo: sul ring del PalaDozza la bolognese Pamela Noutcho.

Buona Pasqua e a domenica prossima!