Portici, le notizie della settimana (27 maggio-2 giugno)

Ciao, sono Michele Maestroni e questa è Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

Due incidenti nel giro di mezz’ora

È arrivato a 16 il numero di incidenti mortali avvenuti sulle strade bolognesi dall’inizio di quest’anno. Venerdì sera ha perso la vita in uno schianto a Sasso Marconi Michelino Davide Moccia, infermiere di Modena di 59 anni. È rimasto gravemente ferito anche il figlio di 8 anni, seduto di fianco a lui al momento dell’incidente, e due persone a bordo dell’auto con cui si è schiantato frontalmente. Appena mezz’ora prima, in via Marco Emilio Lepido a Borgo Panigale, un motociclista è finito sbalzato sull’asfalto dopo lo scontro con un’auto ed è finito in Rianimazione al Maggiore. Il giorno prima è morto, sempre in sella a una moto, il 52enne Pietro Intiglietta.

Reportage europei

Manca esattamente una settimana alle elezioni europee e noi ci siamo occupati di Unione Europea, Pnrr e progetti sul territorio. Abbiamo sviscerato le incognite dietro il progetto dei bus a idrogeno Tper in città (che potrebbero inquinare lo stesso) e abbiamo annusato il profumo di pane della comunità Grano Alto a Monghidoro.

Treni bloccati e bandiere alla finestra

I riflessi della guerra in Palestina continuano a riverberare anche a Bologna, dove martedì sera molti manifestanti hanno occupato un binario della stazione centrale per protestare contro i nuovi attacchi di Israele contro la popolazione palestinese a Rafah. Il giorno dopo il sindaco Matteo Lepore ha deciso di esporre la bandiera della Palestina fuori dal palazzo comunale, e questo ha scatenato polemiche.

La Città 30 passa per il referendum

Lo avevamo lasciato a febbraio, quando a Palazzo D’Accursio era stato presentato dal comitato formato dalle opposizioni. Ieri il referendum consultivo contro la Città 30 è stato dichiarato ammissibile e ora è partita la caccia alle 9mila firme.

Il tram al centro

Per rimanere in tema di mobilità, ecco come il cantiere della linea rossa tram cambierà il centro città e quando chiuderanno le vie Ugo Bassi e Indipendenza. E questa settimana il sindaco e i contrari si sono scontrati faccia a faccia.

La domenica sportiva

Per il Bologna FC è partito il toto-nomi del post-Motta. Nel basket, la Virtus ha conquistato la finale LBA.

