Portici, le notizie della settimana (12-18 febbraio)

Ciao, sono Michele Maestroni e anche questa domenica subentro a Gianluca Notari per questa puntata di Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

Un altro ragazzo morto sull'asfalto

Quello dedicato agli incidenti avvenuti durante la settimana è un paragrafo che purtroppo è una costante di questa rubrica. Nel primo mese di controlli sulle strade a 30 km/h si è registrato un significativo calo dei sinistri stradali in città. Ma sull’asfalto della provincia si continua a morire: è successo a Valsamoggia dove un ragazzo di appena 19 anni, Raul Zanoni, ha perso la vita nello schianto tra la sua auto e un furgone. È la settima vittima della strada dall’inizio dell’anno. Un altro giovane di 21 anni sullo scooter è rimasto gravemente ferito a Crevalcore nello schianto con un’automobile.

Condannato all’ergastolo

La Corte d’Assise di Bologna ha condannato all’ergastolo Giovanni Padovani, che il 23 agosto 2022 massacrò sotto casa colpendola con un martello e una panchina l’ex compagna Alessandra Matteuzzi. Un femminicidio che aveva scosso la comunità bolognese e una sentenza molto attesa sia dai famigliari della vittima sia dal Comune, che si era costituito parte civile. Parallelamente rimangono aperte anche le cause dei parenti contro gli ‘haters’ che avevano insultato la donna sui social dopo la sua morte. Ma dal punto di vista della violenza sulle donne il 2024 è iniziato male.

Punti ‘caldi’

Ciclicamente tornano alla ribalta della cronaca alcune zone della città che hanno problemi di sicurezza, come la stazione centrale e la zona universitaria. La settimana è cominciata con l’ennesima violenta lite tra due persone tra la Galleria 2 agosto e Piazza XX Settembre, un episodio che ha aumentato l’esasperazione di chi in quell’area ci lavora. Il 21enne che una decina di giorni fa ha tentato di aggredire sessualmente una ragazza in via Belle Arti è diventato invece un caso giudiziario. Spostandoci in provincia, a San Giorgio in Piano, l’azienda di logistica di prodotti tecnologici Geologistik ha subito un altro assalto armato da parte di una banda di ladri.

La lunga coda del Festival

È iniziato tutto con la frase “Stop al genocidio” che il rapper Ghali ha pronunciato sul palco dell’Ariston durante la serata finale del Festival di Sanremo. Un appello diventato un ‘caso mediatico’ dopo la presa di distanze della Rai durante la trasmissione Domenica In con la conduttrice Mara Venier che ha letto in diretta un comunicato. Un tentativo di “censura” per i manifestanti che questa settimana si sono radunati sotto le sedi regionali dell’azienda in varie città tra cui Bologna. Davanti al palazzo in via della Fiera, un migliaio di persone si è presentato con cartelli, striscioni e cori per la Palestina e contro la Rai. Un presidio che è sfociato nello scontro fisico con la polizia.

Fine vita

È stata anche la settimana in cui è tornato a parlare di suicidio assistito, perché la Regione Emilia-Romagna ha approvato una delibera e delle linee guida per regolamentarlo. È la prima in Italia a delineare tempi e modalità specifici per le persone che vogliono accedere al cosiddetto ‘fine vita’. In viale Aldo Moro è arrivato anche Marco Cappato nel giorno della discussione nell’Assemblea legislativa della legge di iniziativa popolare promossa dall’associazione Luca Coscioni. Come prevedibile, la delibera ha diviso forze politiche e comitati e ha incassato anche il “no” dell’arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi.

Il punto della situazione

Con il nostro lavoro cerchiamo sempre di raccontare le cose che funzionano e tenere d'occhio quelle che non funzionano nel nostro territorio. Questa settimana abbiamo provato a rinnovare il passaporto e abbiamo fatto il punto della situazione sull'abbandono dei rifiuti.

La domenica sportiva

La scalata del Bologna verso la Champions sembra inarrestabile, soprattutto dopo la vittoria casalinga del derby dell’Appennino contro la Fiorentina. I rossoblù entusiasmano società e tifosi ma, come si dice in questi casi, il campionato è ancora lungo. Il disastro invece l’ha fatto la Virtus che è stata sconfitta dalla Reggiana ed è uscita dalla Coppa Italia. Altra buona notizia per chi frequenta il Dall'Ara: la Nazionale si è aggiunta al già ricco cartellone di eventi sportivi del 2024.

