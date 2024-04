Portici, le notizie della settimana (15-21 aprile)

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ciao, sono Michele Maestroni e questa è Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

Suviana, dolore e indagini

È stata un’altra settimana di dolore per i parenti e gli amici delle sette vittime della strage di Suviana. Si sono tenuti i funerali di Vincenzo Franchina, Mario Pisani, Vincenzo Garzillo e Alessandro D’Andrea, tecnici e operai morti nell’esplosione della centrale di Bargi. Insieme al lutto continuano anche le indagini da parte della Procura per capire cos’è successo, ma per svuotare la centrale dall’acqua ci vorranno mesi. Sono iniziati anche i colloqui con i feriti, uno dei quali ha lasciato un'importante testimonianza di quel tragico giorno.

Un nuovo filone dell'operazione 'Aurum'

C’è un nuovo capitolo dell’operazione Aurum. L’indagine, alla fine del 2022, aveva portato al sequestro di beni per oltre sei milioni di euro e alla perquisizione di alcune abitazioni di proprietà di un 70enne pensionato ex bancario, incensurato ed insospettabile, che tra le altre cose era entrato in possesso di monili, armi antiche, fossili e persino un dente di mammuth, oltre ad avere in casa 500mila euro in contanti. All’uomo era stato contestato il reato di ricettazione, senza emissione di misura cautelare. Ora è scattato anche il sequestro preventivo: l'indagato dovrà dimostrare la sua innocenza, e di essere entrato in possesso dei beni in modo lecito.

Le cose che non vanno

Con il nostro lavoro cerchiamo anche di puntare l’attenzione sui problemi del nostro territorio. Questa settimana abbiamo parlato del grave problema delle morti sul lavoro, di come Airbnb sta diventando un monopolio di ricchi nel mercato degli affitti brevi, e dell’ennesimo scontro tra residenti e Comune sulla vita notturna.

Musica per il portafogli

Avevano promesso un bonus per chi acquistava uno strumento musicale, raccogliendo richieste di rimborso per 750mila euro. Ma a quasi un anno dall’inizio della campagna, i soldi tardano ancora ad arrivare. Al centro dell’inchiesta di Gianluca Notari c’è un’associazione, vari negozi di musica della città e una serie di denunce per truffa.

Il cantiere del tram in via Riva di Reno

Il temuto e atteso cantiere del tram in via Riva di Reno alla fine è iniziato. Chi è già passato nella zona tra via Lame e dintorni si sarà accorto dei new jersey, le reti arancioni e gli escavatori. Tra modifiche al traffico, tempistiche e immancabili proteste per i parcheggi, qui avevamo scritto tutto quello che c’è da sapere.

La domenica sportiva

I sogni europei della Virtus si sono infranti contro il Baskonia Vitoria-Gasteiz nella seconda partita di play in dell’Euroleague. In attesa del posticipo di Serie A di domani, dove il Bologna sarà impegnato a Roma contro i giallorossi, si è tornato a parlare di come sarà il nuovo stadio Dall’Ara. E poi è iniziata l'attesa per il Tour de France che farà tappa proprio sotto le Due Torri.

Gli articoli più letti

Contatti

Se hai domande, segnalazioni o lamentele, puoi scrivermi a michele.maestroni@citynews.it. A domenica prossima!