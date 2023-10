Portici: le notizie della settimana Ogni domenica, ogni settimana, il meglio e il peggio della cronaca bolognese

Torna Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

Casi e case

Ricomincia l’anno accademico e ricominciano le proteste studentesche per il caro affitti e per la mancanza di alloggi a prezzi adeguati. Le tende, dopo la prima apparizione nella scorsa primavera, sono tornate ad affollare alcuni punti strategici della città, come la zona universitaria e la stazione centrale. Del tema ha parlato la vicesindaca Emily Clancy, intervistata da BolognaToday. Clancy, tra le altre cose, ha sottolineato l’impegno del Comune nel contrastare gli affitti in nero. Lo scorso lunedì, la Guardia di Finanza ha informato la stampa di aver ‘stanato’ migliaia di case, stanze e appartamenti affittati in nero a studenti fuori sede e turisti. Il giro di evasione superava abbondantemente il milione di euro. Ma se state cercando casa non disperate: c’è questo straordinario monolocale di ben sette metri quadrati a soli 520€ mensili.

Magneti Marelli

Lo stabilimento di Crevalcore della Magneti Marelli chiude. Lo ha confermato la proprietà statunitense KKR nell’incontro che si è tenuto in Regione lo scorso giovedì. I sindacati hanno però annunciato di non voler terminare la lotta e il 3 ottobre ci sarà un incontro a Roma per discutere del tema. Nel frattempo, al presidio si è presentata la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, mentre ha fatto discutere la presenza di Carlo Calenda, leader di Azione, davanti al quale i delegati Fiom si sono allontanati, senza nessuna interazione con l’ex ministro.

Incidenti

Non si placano le morti sulle strade del bolognese e dintorni. Mercoledì una donna bolognese di 76 anni è rimasta vittima di un incidente stradale sulla A22, tra i caselli di Campogalliano e Carpi. Un altro, terribile incidente ha invece coinvolto una famiglia composta da padre, madre e figlia di 5 anni. In un incidente con un camion, sulla A13 tra Ferrara e Altedo, la donna e la bambina sono morte sul colpo, mentre il padre della famiglia è rimasto ferito. Un altro grave incidente ha visto coinvolte un’auto e una motocicletta: nello scontro, avvenuto nella sera di venerdì, ad avere la peggio è stato un ragazzo di 17 anni. Il giovane motociclista è ora ricoverato in gravi condizioni.

Imprenditore scomparso

Continuano le ricerche di Salvatore Legari, l’imprenditore 54enne residente tra Modena e Bologna scomparso lo scorso luglio. Carabinieri e Vigili del Fuoco hanno predisposto degli scavi in una villa dove l’uomo sarebbe stato visto per l’ultima volta, presumibilmente per cercarne il cadavere.

Droga

I Carabinieri hanno scoperto un maxi giro di spaccio che ha portato all’emissione di misure cautelari per ben dodici persone. Le indagini erano partite nel 2020, in seguito al rinvenimento del corpo di una donna, morta per overdose, a Granarolo. Le operazioni antidroga delle forze dell’ordine non si fermano però qui. A Molinella, alcuni Carabinieri sono stati aggrediti da un’intera famiglia dopo aver trovato 4,5 grammi di cocaina nella loro abitazione. Un’altra operazione ha visto i Carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto rinvenire 4,5 chili di hashish nella casa di pensionato di 70 anni.

Domenica sportiva

Il Bologna non riesce più a segnare, né a vincere, ma neanche a subire gol. Insomma: tre 0 a 0 di fila per gli uomini di Motta, rispettivamente con Hellas Verona, Napoli e Monza. La caccia ai tre punti riparte alle 12.30, con Bologna-Empoli. Questo weekend ripartono anche i campionati di basket: la Virtus, fresca vincitrice della Supercoppa, sfida fuori casa la Givova Scafati. Impegno casalingo per la Fortitudo, che affronterà Chiusi. Infine, sulle strade di Bologna si è corso, sabato, il Giro dell’Emilia, arrivato alla sua 106^ edizione. La classica è stata vinta da Roglic, secondo Pogacar, terzo Yates.

gianluca.notari@citynews.it