Portici, le notizie della settimana (10-16 giugno)

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ciao, sono Michele Maestroni e questa è Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

Europee e amministrative: chi è stato eletto (e chi non ancora)

La settimana è iniziata con i risultati delle elezioni europee e amministrative. Se a Strasburgo i voti hanno modificato di poco gli equilibri politici, nei 45 Comuni bolognesi qualcosa invece è cambiato. Vengono dalla politica bolognese alcuni nuovi parlamentari (ecco chi), mentre abbiamo costruito una guida interattiva per conoscere i nuovi sindaci eletti sul nostro territorio. Si attendono ancora i ballottaggi in tre Comuni. Ed è già partita la corsa alle elezioni regionali.

Ancora incidenti stradali

Sia sulle strade che in autostrada. Venerdì pomeriggio due grossi tir si sono tamponati lungo il Raccordo di Casalecchio: un camion si è ribaltato e ha invaso anche la tangenziale, con pesantissime ripercussioni su tutto il traffico. In A1 un altro incidente mercoledì ha causato nuovi disagi, mentre in zona Borgo Panigale un motociclista è rimasto gravemente ferito dopo lo schianto con un’auto.

L'ineluttabile crisi abitativa in città

Ci sono problemi che non cambiano mai e, anzi, peggiorano con il tempo. Uno di questi è la crisi abitativa in città, tra case che continuano a mancare e prezzi ormai fuori controllo. Studenti e studentesse universitarie, giovani lavoratori ma anche famiglie: Gianluca Notari ha fatto un giro tra chi si è cimentato nell’odissea di trovare un tetto sopra la testa.

Rispunta il canale di via Riva di Reno

Una volta nel canale Reno ci si lavavano i panni. Non torneremo certo a questo passato, ma le acque del canale sono riaffiorate questa settimana con la scoperchiatura durante il cantiere della linea rossa del tram (qui le immagini). Il progetto prevede anche un ‘Naviglio’ tra Piazza Azzarita e via San Felice.

La domenica sportiva

Vincenzo Italiano è il nuovo tecnico del Bologna, e questa settimana si è presentato per la prima volta a stampa e tifosi. Trovato l’allenatore, ecco quali nodi rimangono da sciogliere prima dell’inizio della stagione del ritrono in Champions. Boccone amarissimo per la Virtus che ha perso lo scudetto contro l’Olimpia Milano.

Gli articoli più letti della settimana

Contatti

Se hai domande, segnalazioni o lamentele, puoi scrivermi a michele.maestroni@citynews.it. Buona Pasqua e a domenica prossima!