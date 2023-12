Portici: le notizie della settimana Ogni domenica, ogni settimana, il meglio e il peggio della cronaca bolognese

Mandato

Siamo quasi arrivati al giro di boa del primo mandato da sindaco di Matteo Lepore. Due anni contrassegnati da grandi progetti, come il tram e il Passante, ma anche di imprevisti che hanno segnato l’agenda della giunta, come l’alluvione e la questione Garisenda. Per fare un punto sul lavoro svolto fin qui, BolognaToday ha intervistato il sindaco Lepore: nella lunga esclusiva, il primo cittadino ha parlato di moltissimi argomenti. Inoltre, nei mesi scorsi ho lavorato ad un articolo di fact checking su ciò che è stato fatto e ciò che ancora manca del programma di mandato di Lepore. Per fare da contraltare alla voce del sindaco, ho anche intervistato alcuni membri dell’opposizione, sia consiliare che non, come Di Benedetto della Lega e Collot di Potere al Popolo. Ulteriori interviste usciranno nei prossimi giorni.

Sgomberi

Questa settimana è stata contrassegnata da due violenti sgomberi: uno in zona Corticella e uno in viale Filopanti. Nel primo caso si trattava di una occupazione abitativa di diverse famiglie, in molti casi con figli a carico, coordinata dalla piattaforma Plat. Nel secondo caso si trattava dello stabile precedentemente sede dell’ex Istituto Zoni, trasformato in “student hostel” dal Cua. Durante gli sgomberi ci sono stati diversi feriti, da una parte e dall’altra, e i contatti tra attivisti e polizia sono proseguiti anche la sera, quando un corteo di protesta ha sfilato per il centro di Bologna.

Accidenti

Quella appena passata è stata ancora una settimana di sangue sulle strade bolognesi. Tre persone hanno perso la vita: si tratta di Loredano Comastri, 74enne, ciclista, investito sulla vecchia Bazzanese, in Valsamoggia; Fabrizio Baldi, 56enne, titolare di un’enoteca, morto in uno scontro tra la sua Smart e un furgone sulla Nuova Bazzanese; Valter Venieri, 54 anni, è morto su via Galliera Nord, a Maccaretolo, frazione di San Pietro in Casale, per motivi ancora da accertare. Infine, lo scorso martedì una persona è stata investita sui binari dell’Alta velocità all’interno della stazione di Bologna. Fortunatamente non si è trattato di un incidente mortale.

Una questione di qualità

Secondo la classifica de Il Sole 24 Ore per qualità di vita, la provincia di Bologna è la seconda (su centosette) in tutta Italia. Tra gli indici che spiccano di più c’è sicuramente quello sui livelli di istruzione medi e, più in generale, gli ottimi punteggi nella categoria “Demografia, salute e società”. Negativo invece il dato sulla sicurezza, dove la provincia di Bologna si è classificata solamente alla posizione centouno.

Pendenze

Si parla, e se ne parlerà ancora a lungo, di Garisenda. Il sindaco Lepore ne ha parlato a BolognaToday, e lo scorso mercoledì ha anche presentato la squadra che si occuperà della messa in sicurezza della torre. Intanto è stato anticipato un piccolo pezzetto del nuovo Piano mobilità: in via San Vitale verranno attivate delle navette che i residenti e i cittadini potranno utilizzare per raggiungere le abitazioni e i negozi.

Domenica sportiva

Questa sarà la settimana che vedrà la Ducati festeggiare in grande stile. Il 15 dicembre è prevista una grande festa all’Unipol Arena con i protagonisti in rosso della stagione motociclistica, su tutti Pecco Bagnaia e Alvaro Bautista, rispettivamente Campioni del mondo in MotoGP e Superbike. Veniamo al basket: dopo aver vinto la scorsa domenica contro Tortona (dell’ex Weems), la Virtus Bologna ha incantato anche in EuroLeague, dove ha battuto sia il Barcelona che il Maccabi Tel-Aviv. Questa domenica, le V Nere sfideranno in campionato l’Olimpia. Doppia vittoria anche per la Fortitudo Bologna, che domenica ha vinto in trasferta contro Chiusi e giovedì ha battuto Rimini. Pareggio amaro invece per il Bologna, raggiunto negli ultimi secondi del match contro il Lecce. Bologna che sarà impegnato ancora in trasferta, alle ore 18, sul campo della Salernitana.

