Portici, le notizie della settimana (11-17 marzo)

Ciao, sono Michele Maestroni e questa è Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

Stefania, Giorgia, Giulia e Mattia uccisi dal fumo

Risale alla notte tra giovedì e venerdì la tragica morte di Stefania Alexandra Nistor e dei suoi tre piccoli figli a causa di un cortocircuito scaturito dalla stufetta elettrica mentre dormivano nella camera da letto del loro appartamento in via Bertocchi, zona Barca. Una vicenda che ha scosso non solo il vicinato, dove la famiglia era conosciuta, ma tutta la città. Nello stesso giorno un altro rogo nel palazzo del Burger King di fianco alla stazione.

I narcos del centro

Nascondevano la droga tra i binari della stazione dei treni e avevano il monopolio dello spaccio nel centro storico. La Polizia ha disarticolato un'altra organizzazione criminale che vendeva cocaina, eroina e hashish tra via Saffi, via Mascarella e via dello Scalo: le misure cautelari disposte sono state ben 44.

L'arresto del trapper

Il trapper Medy Cartier è finito in carcere per i reati di rapina e lesioni personali commessi quando ancora minorenne. Al secolo El Marbouh Ermedhi, 23 anni, l'ultima sua comparsa da persona libera è stata in una puntata del podcast Muschio selvaggio. Medy Cartier aveva già fatto parlare di sé, e non grazie alla sua musica: a dicembre dello scorso anno aveva improvvisato un concerto al centro commerciale Gran Reno di Casalecchio che aveva causato risse e disordini.

Pomeriggio porno

Gianluca Notari ha passato un pomeriggio tra i clienti del Corallo, l'ultimo cinema porno rimasto aperto in città. Nel suo bel reportage ha raccontato come è andata.

Una volta era tutta fiera

Bologna avrà il suo ‘distretto tech', anzi, Tek: si chiama così il grande progetto di riqualificazione del quartiere della fiera presentato questa settimana. Sorgerà tra porta Mascarella, via Stalingrado e la Dozza e prevede la nascita di nuovi centri di ricerca su dati e digitale, strutture ricettive e anche la nuova arena della Virtus. Cambierà il volto anche del Parco Nord, che si trasformerà in una cosa simile all'Idroscalo di Milano con tanto di lago artificiale, lido e luoghi dedicati alla musica e allo sport.

La domenica sportiva

Il Bologna rimane stabilmente al quarto posto dopo altri tre punti, stavolta strappati all'Empoli nonostante la defezione del trascinatore Zirkzee. Doppia sconfitta settimanale per la Virtus, che si è arresta prima al Famila Schio in Serie A1 e poi al Real Madrid in Euroleague.

