Portici: le notizie della settimana (5-11 febbraio)

Ciao, io sono Gianluca e questa è Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

Incidenti

Complice la delibera della Città 30, nelle ultime settimane si è parlato molto di sicurezza stradale. Se a Bologna città i dati sono confortanti, nella provincia le morti sono, purtroppo, tante. L’ultima è quella di Riccardo Maestri, 57enne morto in sella al suo scooter dopo lo schianto contro un’automobile. Brutto incidente anche in via Massarenti, fortunatamente senza vittime: un'auto ha perso il controllo finendo sul marciapiede e investendo un pedone. Un incidente mortale si è invece verificato dopo lo scontro tra un uomo a piedi e un treno: è successo venerdì, nella tratta tra Bologna e Ancora.

Città 30

A proposito di Città 30. Anche questa settimana per le strade di Bologna si è dispiegato un corteo contro la delibera. Alla manifestazione ha anche partecipato l’ex candidato sindaco Battistini. Intanto, la destra cittadina insiste sull’idea referendum: ora è caccia alle firme necessarie per renderlo realtà. Nel frattempo, però, è arrivato il parere del ministero dei Trasporti che, nei fatti, sembra consolidare l’autonomia dei Comuni in materia di sicurezza stradale e di limiti di velocità. Infine, la storia di Giulio, diventato assistente pedonale dopo una condanna per guida in stato di ebbrezza.

Aggressione

Ancora un’aggressione sessuale a Bologna, ancora una volta in via Belle Arti. La vittima è una ragazza trentenne italiana, che con le urla ha allertato un’altra ragazza, una ventenne italiana, che è corsa in salvo della vittima, salvo poi venire aggredita anche lei. Il presunto responsabile, un giovane straniero irregolare sul territorio, è stato colpito da istanza di rimpatrio. Il tutto è successo a ridosso dell'8 marzo, giorno per il quale il collettivo internazionale Non Una Di Meno ha già annunciato il consueto sciopero.

Sanremo

Passiamo a note certamente più dolci. Questa è la settimana del Festival di Sanremo: solo un bolognese in gara, Ignazio Boschetto de Il Volo. Sul palco dell’Ariston si è presentato però Gianni Morandi, chiamato all’ultimo da Amadeus, tornato a Sanremo dopo la co-conduzione dello scorso anno. Qui una lista di tutti i bolognesi che hanno fatto la storia del Festival.

Domenica sportiva

Il Bologna, dopo la vittoria in rimonta dello scorso weekend contro il Sassuolo, è atteso dalla gara interna contro il Lecce. Stop Virtus in EuroLeague, fermata in casa dal Monaco: ore le Vu Nere affronteranno in campionato Scafati, mentre la Fortitudo - che ha perso il primato in campionato dopo la sconfitta contro Verona - affronterà al PalaDozza la JuVi Cremona.

