Portici, le notizie della settimana (15-21 luglio)

Ciao, sono Michele Maestroni e questa è Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

Il temuto cantiere è arrivato nella ‘T’

Lunedì il cuore del centro storico si è svegliato diverso, pieno di transenne, ruspe e operai. Il cantiere della linea rossa del tram è infine arrivato anche nelle vie Ugo Bassi e Indipendenza. Per riuscire a orientarsi, in questo articolo abbiamo riassunto tutte le modifiche alla viabilità privata e del trasporto pubblico. Man mano che i lavori avanzano, giungono nuove proteste da parte dei commercianti: sono circa 300 quelli direttamente interessati, che denunciano incassi praticamente annullati per colpa del cantiere.

Il 'crash' mondiale di Windows anche al Marconi

Si è fatto sentire anche all'aeroporto Guglielmo Marconi il grosso guasto informatico che si è verificato in tutto il mondo. Il 'crash' è stato causato da un disservizio della compagnia di sicurezza informatica CrowdStrike che ha rilasciato un aggiornamento malfunzionante per tutte le piattaforme Microsoft, bloccando i sistemi operativi Windows in tutto il mondo. Questo si è tradotto soprattutto in decine di voli cancellati e caos nei principali scali aeroportuali italiani.

Se ve lo siete persi, questa settimana Gianluca Notari si è occupato delle pesantissime condizioni in cui lavora il personale dei nostri ospedali e del ‘modello Barcellona’ per risolvere il problema del turismo di massa anche a Bologna. Noemi Di Leonardo ha parlato di povertà e differenze di genere che affiorano quando a essere senza tetto sono le donne. E abbiamo finto di abboccare a una truffa online e abbiamo creato una mappa delle zone della provincia in cui ci si ammala di più di tumore.

Elezioni regionali, quando si vota

C’è la data per le elezioni regionali: ecco quando si voterà per eleggere il successore dell’ex governatore Stefano Bonaccini. Per ora i candidati in corsa per la presidenza sono Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, e la preside del liceo Malpighi e sottosegretaria ministeriale Elena Ugolini.

Il futuro del condominio occupato in via De’ Carracci

Lo stabile occupato abusivamente in via De’ Carracci diventerà una casa per famiglie in difficoltà. Lo hanno deciso Acer e il Comune di Bologna, che è pronto a indire un bando per una ventina di appartamenti. Si cerca di dare così un futuro alla palazzina in questione, occupata dall’ottobre del 2023 dal movimento Plat e in cui attualmente abitano 111 persone tra cui 41 minori, finita di recente al centro della cronaca anche per una denuncia di violenza sessuale. Una scelta – quella comunicata dalla vicesindaca Emily Clancy – che ha scatenato la bufera di polemiche da parte della destra della politica cittadina che chiede invece lo sgombero.

Il Bologna FC ha formalizzato il terzo nuovo acquisto del mercato estivo: si tratta del giovane esterno d'attacco Nicolò Cambiaghi. Quanto i rossoblù hanno contribuito all'Europeo della nazionale italiana? Se l'è chiesto Andrea Nervuti in un'analisi a mente fredda. Passando al basket, è stato svelato il calendario della prossima stagione della Virtus, mentre la Fortitudo ha messo a segno il primo colpo di mercato.

Se hai domande, segnalazioni o lamentele, puoi scrivermi a michele.maestroni@citynews.it. A domenica prossima!