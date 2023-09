Portici: le notizie della settimana Ogni domenica, ogni settimana, il meglio e il peggio della cronaca bolognese

Torna Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

Migranti

La notizia principale della settimana è quella legata ai migranti. L’isola di Lampedusa ha visto una improvvisa impennata di sbarchi, tali da riempire gli hotspot. I migranti sull’isola sono migliaia (in una settimana sono arrivate oltre 11mila persone) e il sistema di accoglienza ne sta risentendo. La situazione preoccupa Palazzo Chigi: Matteo Salvini ha parlato di "atto di guerra", mentre la premier Giorgia Meloni è arrivata sull’isola nella mattina di oggi insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: “Stiamo facendo il possibile” ha detto Meloni ai cronisti.

Da parte sua, Bologna non si tira indietro: in questo momento sono in transito verso il capoluogo emiliano circa ottocento migranti. A riferirlo è il sindaco Matteo Lepore: “Da Lampedusa sono in arrivo ottocento migranti. Il Comune di Bologna ha già in carico oltre 4mila migranti, tra cui 550 minori non accompagnati. Ma non diremo mai basta, ma continueremo ad essere una città che organizza l'accoglienza nel modo più dignitoso e diffuso possibile” ha detto Lepore. Intanto, al Cas di via Mattei, i Vigili del Fuoco hanno montato una tendopoli che accoglierà le persone migranti nelle prossime ore.

Omicidio stradale

Un altro fine settimana, un altro morto in strada. Nella notte tra venerdì e sabato un motociclista è stato tamponato e trascinato per oltre duecento metri da un SUV. L’incidente è avvenuto a Imola, poco dopo le tre del mattino. La vittima si chiamava Antonio Vilardi, medico ortopedico di 41 anni originario di Cosenza e residente a Imola. Alla guida dell’automobile un ragazzo di 24 anni che, in seguito agli accertamenti dei Carabinieri, è risultato positivo all’alcoltest. Il 24enne è indagato per omicidio stradale.

Morte sul lavoro

C’è un’altra strage, silenziosa quanto letale, che colpisce in modo più che costante, ogni giorno, tutti i giorni. Si tratta delle morti sul lavoro, e questa settimana se ne è verificata una all’Aeroporto di Bologna. A perdere la vita è stato Alfredo Morgese, operaio specializzato residente in provincia di Modena. L’uomo, attorno alle 3 della notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 settembre, è rimasto schiacciato durante le operazioni di scarico del bitume necessario alla manutenzione delle piste di partenza e atterraggio degli aerei. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Le reazioni alla morte dell’uomo sono state pronte: i sindacati CGIL, CISL e UIL hanno annunciato una mobilitazione per il prossimo lunedì, mentre il sindaco Matteo Lepore ha convocato un tavolo sulla sicurezza.

Coinquiline

Ha fatto notizia la ricerca di una coinquilina da parte di Elena Rasia, una ragazza di 31 anni e di professione giornalista. Il motivo non è da ricercare nel prezzo, nel tipo di stanza o nel quartiere di residenza, bensì nella disabilità di Elena. La giovane aveva già parlato della difficoltà di trovare una coinquilina a BolognaToday tre anni fa. Ora la situazione si ripete. Stavolta, però, oltre alle difficoltà di trovare una coinquilina sono arrivati gli insulti: “Una fregatura” dice un commento su Facebook. La storia è arrivata alle orecchie del sindaco Matteo Lepore, che ha ricevuto e aiutato Elena nella ricerca della nuova coinquilina con un video su Instagram. Inoltre, BolognaToday ha intervistato la ex coinquilina di Elena, che con lei ha convissuto per oltre tre anni.

Sparizioni

Sull’Appennino c’è uno strano caso di sparizione di gatti. Da giugno ad oggi, da Monzuno a Rioveggio, da Vado a Sasso Marconi, sono scomparsi più di trenta gatti domestici. Le ipotesi, raccolte in un articolo di Erika Bertossi su BolognaToday, sono delle più diverse: un lupo? Un’aquila? Una gattara? Un malintenzionato? Non si sa. Ciò che c’è di certo è che si è costituito una sorta di gruppo di ricerca, con tanto di promesse di ricompense e questionari da far riempire ai proprietari dei gatti scomparsi.

Domenica sportiva

Con la Serie A in pausa Nazionali e i campionati di basket che devono ancora partire, l’attenzione dei bolognesi appassionati di sport è stata catturata dalla Coppa Davis. Il torneo tennistico più antico del mondo è tornato a Bologna per il secondo anno consecutivo. L’Italia, orfana di Sinner e Berrettini, sta andando così così: la prima partita con il Canada è stata persa malamente per 3 a 0, mentre la seconda gara contro il Cile ha visto gli Azzurri trionfare per 3 a 0. Oggi si gioca l’ultimo turno: a Musetti e compagni basterà vincere una delle tre partite contro la Svezia per qualificarsi automaticamente alle Finali di Malaga.

Infine, una notizia che ha scosso il mondo Virtus Bologna: il club, nella giornata di venerdì, ha esonerato il coach Sergio Scariolo. Al suo posto è stato ingaggiato coach Luca Banchi, reduce dal Mondiale in cui ha guidato la Nazionale della Lettonia e in cui è stato nominato “Miglior allenatore del torneo”.

