Portici: le notizie della settimana Ogni domenica, ogni settimana, il meglio e il peggio della cronaca bolognese

Torna Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

Violenza

Mancano pochi giorni alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: a Bologna ci saranno, sul tema, decine di iniziative, molte delle quali organizzate dalla Casa delle donne – Per non subire violenza nell’ambito del festival La violenza illustrata. Un impegno necessario, viste anche le recenti notizie. A Bologna, nella notte tra giovedì e venerdì, una donna si è gettata dalla finestra del suo appartamento, al secondo piano, per sfuggire alle botte del compagno. La vittima è ricoverata al Maggiore ed è in condizioni gravi; l’uomo è alla Dozza ed è indagato per tentato omicidio. Questa, però, non è l’unica storia di violenza coniugale della settimana: un uomo è stato colpito da misura cautelare per le ripetute minacce e i maltrattamenti nei confronti della moglie. Stessa misura cautelare per un altro uomo, che per la maniacale gelosia avrebbe clonato la scheda sim del cellulare della compagna per controllarne messaggi e chiamate. Infine, un altro episodio di violenza di genere, che stavolta vede vittima ragazza minorenne, molestata da due adolescenti sull’autobus.

Pendenze

Si parla ancora molto della Garisenda. Si è tenuto a Roma il summit tra il ministro Sangiuliano e il sindaco Lepore. Il primo cittadino ha parlato della Garisenda in più occasioni durante la settimana. Prima ha parlato del budget previsto per i lavori di ristrutturazione, poi del rischio di crollo. Intanto sono uscite le informazioni su come sarà il cantiere che verrà tirato su attorno alla torre. Infine, il comitato tecnico-scientifico ha concluso la sua relazione. Dopo averla letta, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha fatto un esposto in Procura contro il sindaco Lepore.

Mobilitazioni

È stato un venerdì di mobilitazioni non solo studentesche e sindacali, ma anche politiche. Una parata ha visto gli attivisti del Cua – e centinaia di studenti con loro – sfilare per le vie del centro in protesta contro l’emergenza abitativa. C’è stata poi una manifestazione pro-Palestina guidata dal collettivo Cambiare Rotta: durante il corteo sono state bruciate le foto di Meloni, Schlein e Netanyahu, scatenando non poche reazioni da parte della minoranza. L’appuntamento più grande è stato sicuramente quello dello sciopero generale proclamato da CGIL e UIL, che ha visto scendere in piazza migliaia di persone. Infine, una manifestazione ‘No guerra No Nato’ organizzata dalla sinistra extra consiliare bolognese.

Nostalgia canaglia

A proposito di sinistra e di destra: per le vie del circondario bolognese è stato visto sfilare un tir 'nostalgico' che riportava diversi slogan e simboli di chiara matrice fascista. “Memento audere semper”, “Boia chi molla”, ma anche il simbolo della X^ Mas e l’immancabile profilo di Benito Mussolini.

Modernissimo

Riapre il cinema Modernissimo. Sono terminati i lavori e la sala, nel cuore di Bologna, tornerà a vivere. Per celebrare la riapertura del cinema, la Cineteca di Bologna ha organizzato dieci giorni di festeggiamenti con tantissimi ospiti nazionali e internazionali, tra cui il regista statunitense Wes Anderson.

Domenica sportiva

Doppio impegno per la Virtus Bologna in EuroLeague: la prima sfida ha visto le V Nere trionfare nel derby tutto italiano contro l’Olimpia Milano, mentre nel secondo appuntamento la squadra di coach Banchi è stata sconfitta ad Atene. Doppio impegno anche per la Fortitudo Bologna, che mercoledì scorso ha rimediato la prima sconfitta stagionale, ma che è stata subito brava a riprendersi vincendo il match contro Cividale.

Gli articoli più letti

Contatti

Per domande, segnalazioni o anche solo per salutarmi, potete scrivere all’indirizzo mail gianluca.notari@citynews.it.