Portici: le notizie della settimana

Ciao, io sono Gianluca e questa è Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

Accidenti

Cominciamo con gli incidenti stradali, come spesso accade, purtroppo. Nella notte tra domenica e lunedì scorso un uomo di 37 anni originario di San Giorgio di Piano è stato investito da un’automobile a Granarolo dell’Emilia, attorno alle ore 3.30 della mattina. L’uomo che l’ha investito, un 63enne, sarebbe prima fuggito via per poi contattare il 112 solamente una volta giunto a casa. Il 37enne ha perso la vita. Grave incidente anche a Loiano, dove un’auto ha investito un pedone di 70 anni. L’uomo alla guida dell’auto è poi fuggito via facendo perdere le proprie tracce. Il pedone è stato ricoverato al Maggiore di Bologna in gravissime condizioni. Chi invece non ce l’ha fatta è un uomo di 95 anni, che nei dintorni di Vergato è stato ritrovato senza vita nella sua auto. Presumibilmente l’uomo ha perso il controllo del veicolo ed è precipitato in una scarpata senza coinvolgere altri veicoli.

Città 30

A proposito di sicurezza stradale, venerdì scorso il Comune di Bologna ha diffuso una nota in cui ha ‘aggiornato i termini' della delibera Città 30. Le novità riguardano per lo più la segnaletica verticale e orizzontale, ed è stato posticipato di due settimane l’inizio vero e proprio del provvedimento, ovvero la data da cui inizieranno i controlli e le eventuali multe. Inoltre, il Comune ha specificato che sulle strade con il limite di velocità a 30 km/h non saranno installati autovelox fissi, che invece sono previsti in alcune strade con il limite di velocità a 50 km/h.

Mani in pasta

Nella scorsa settimana è uscita un’inchiesta sulla ristorazione bolognese, che secondo l’associazione Libera – e i due estensori dell’inchiesta, Giagnorio e Nardacchione – sarebbe in alcuni casi legata a doppio filo alla criminalità organizzata. Evasione fiscale, riciclaggio di denaro e una certa espansione ‘vorace’ sul territorio rappresentano delle ombre che l’inchiesta vuole mettere in luce e su cui alcuni consiglieri di maggioranza hanno chiesto chiarezza.

Mano armata

Per molti è tempo di regali, per altri è tempo di rapine. La notte del 19 dicembre un’azienda che si occupa di tecnologia a Stiatico di San Giorgio di Piano è stata rapinata con un colpo da un milione di euro da parte di una banda formata da almeno quattro persone. I componenti del gruppo criminale sono poi stati arrestati in Lombardia e accusati di almeno una decina di colpi messi a segno negli ultimi due anni.

Un’altra rapina è avvenuta lo scorso 12 dicembre, anche se la notizia è uscita solamente durante la scorsa settimana. Ad essere arrestato per un colpo in una farmacia è stato un carabiniere, peraltro in servizio, che avrebbe poi ammesso di essere indebitato a causa di alcuni vizi. Colpo da un milione e mezzo, invece, al Policlinico Sant’Orsola, dove nella notte tra giovedì e venerdì scorso sono stati trafugati farmaci oncologici per il valore di un milione e mezzo di euro.

Ponte

Dopo tre anni di lavori, giovedì mattina ha finalmente riaperto il pone Leonardo Da Vinci che valica il Reno e collega la Val di Setta a Sasso Marconi. All’inaugurazione c’erano il governatore Stefano Bonaccini, i vertici di Anas e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Domenica sportiva

Il Bologna si conferma a pieno titolo quarta forza di questa stagione: solo nell’ultima settimana i rossoblù hanno battuto Roma e Atalanta in campionato e superato il turno a eliminazione diretta in Coppa Italia contro l’Inter. Bene la Fortitudo Bologna, che vince contro Trieste, e bene anche la Virtus, che dopo lo stop in EuroLeague contro Valencia ritrova la vittoria in campionato superando Pistoia.

