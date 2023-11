Portici: le notizie della settimana Ogni domenica, ogni settimana, il meglio e il peggio della cronaca bolognese

Torna Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

Violenza di genere

Ieri, 25 novembre, è stata la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Una giornata che ha assunto tinte ancor più drammatiche visti i recenti fatti di cronaca, con il femminicidio di Giulia Cecchettin che da giorni riempie le prime pagine dei quotidiani. Durante la settimana appena trascorsa sono stati diversi gli eventi pubblici contro la violenza di genere, tra cui due manifestazioni: una più piccola e istituzionale, una (decisamente più partecipata) chiamata dal collettivo femminista Non una di meno. Gli episodi di violenza contro le donne però non si arrestano: qui e qui due casi di violenza di due uomini nei confronti della propria partner.

Scioperi

Venerdì 24 novembre c’è stato un altro sciopero generale, che stavolta ha interessato i lavoratori del settore privato. Tra le migliaia di persone scese per le strade di Bologna anche i lavoratori de La Perla e Magneti Marelli di Crevalcore.

Alluvione

Il commissario Figliuolo è stato in Assemblea legislativa alla Regione Emilia-Romagna. La notizia principale che esce dall’incontro è che i beni mobili – cucine, arredi, automobili e via scorrendo – non saranno rimborsati dal Governo. Figliuolo si è detto “dispiaciuto” per le persone che non hanno presentato domanda dei contributi per il mancato indennizzo dei beni mobili. Duro Bonaccini: “Continuano a dire che verranno rimborsati il 100% dei danni. Ma se non si rimborsano i beni immobili, a quale 100% si riferiscono? I soldi ad ora non ci sono, non sono neanche la metà di ciò che sarebbe necessario”. Nel frattempo, il gruppo di Fratelli d’Italia continua a ripetere che i beni mobili saranno risarciti. Intanto, anche in Senato è scontro sul tema rimborsi tra il centro sinistra e la premier Meloni.

Modernissimo, forse

Bene, benissimo, Modernissimo: la sala novecentesca all’angolo tra Piazza Re Enzo e via Rizzoli è tornata alla vita. Per l’occasione, programma di dieci giorni di eventi e proiezioni. Modernissimo, sì, ma non all'avanguardia. C’è un problema, infatti. A evidenziarlo è Max Ulivieri, membro del Diversity Team del Comune di Bologna: l’accesso per le persone disabili è ‘un’impresa’. Qui c’è la lettera scritta da Ulivieri.

Una questione di qualità

A Bologna si sta benissimo. Così dice l’indagine sulla qualità della vita di Italia Oggi. Bologna si piazza sul podio, al terzo posto, confermando la posizione dello scorso anno. Prima, in vetta, Bolzano, seconda posizione per Milano. Ultima Crotone.

Piazze e parcheggi

Piazza Roosevelt e piazza Galilei cambieranno forma nei prossimi anni: addio parcheggi, che saranno sotterranei, le due piazze saranno pedonalizzate e diventeranno delle isole verdi. Lepore e Orioli hanno presentato il progetto in conferenza stampa.

Domenica sportiva

La Virtus Bologna continua ad andare forte: vittoria nel posticipo di lunedì contro la Germani Brescia e bellissima vittoria in EuroLeague contro il Fenerbahce. Brutte notizie, invece, per il Bologna, che perde Orsolini per almeno un mese e mezzo.

