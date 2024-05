Portici, le notizie della settimana (29 aprile-5 maggio) Ogni domenica, ogni settimana, il meglio e il peggio della cronaca bolognese

Accidenti

È stata una settimana nera dal punto di vista della sicurezza stradale. Negli ultimi giorni, infatti, sono quattro le persone che hanno perso la vita in incidenti a Bologna e provincia. A Monzuno, mercoledì 1 maggio, una mamma di 33 anni ha perso la vita in uno scontro con un’altra auto. La donna, alla guida, aveva in auto anche il figlio minorenne e la sorella di 18 anni. La donna, Debora Natali, è morta sul colpo. Il figlio e la sorella sono stati ricoverati al Maggiore di Bologna. A Pianoro, un uomo di 76 anni, Vittorino Gamberi, ha perso la vita in un incidente stradale mentre era alla guida della sua moto. Stessa sorte per il giovane Manuel Bedonni, 25enne morto in un incidente sulla Porrettana mentre guidava la sua motocicletta. L’ultimo decesso riguarda un 36enne, Acref Zamami, deceduto dopo essere stato investito da un’auto mentre guidava il suo monopattino elettrico.

Senza morti i due incidenti che si sono verificati il 2 maggio. Il primo ad Altedo, dove due auto si sono scontrate: entrambi i conducenti sono stati trasportati al Maggiore di Bologna. Il secondo incidente è avvenuto in autostrada, ed ha viste coinvolti ben cinque mezzi.

Atterraggio d’emergenza

Solo tanta paura, fortunatamente, per i passeggeri del volo Bologna-Parigi del 2 maggio. L’aereo della compagnia Vueling era partito alle ore 20.30 ma dopo pochi minuti è stato costretto a tornare al Marconi per una anomalia ad uno dei motori.

Sciopero

Diversi scioperi del trasporto pubblico sono in programma per domenica 5 e lunedì 6 maggio. Domenica a scioperare sarà il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Lo sciopero è proclamato dalla sigla sindacale CAT per il rinnovo contrattuale. Lunedì, invece, le sigle sindacali di base hanno comunicato uno sciopero nazionale di 24 ore per il settore del trasporto pubblico locale.

Ritrovamento

Nella mattinata del 28 aprile è arrivata una sinistra chiamata alla questura di Bologna sul ritrovamento di alcune ossa umane in via Vallescura, a Bologna. I poliziotti si sono recati nell’area boschiva, a seguito della telefonata di una donna: il giorno prima suo figlio e un altro ragazzo hanno notato dei resti presumibilmente umani mentre facevano una passeggiata.

Velocità ridotta

Questa è stata un’altra settimana in cui si è discusso di viabilità. Pietra dello scandalo, il nuovo autovelox di viale Berti-Pichat. Si tratta della prima di 5 postazioni autorizzate dalla Prefettura a luglio 2023. Gli altri dispositivi saranno attivati nei prossimi mesi in viale Ilic Uljanov Lenin, viale Sergio Cavina, viale Palmiro Togliatti e viale Vittorio Sabena.

Domenica sportiva

Il Bologna compie un altro passo verso il traguardo chiamato Champions League: 1-1 in trasferta contro il Torino. Dopo un’annata da record, la Fortitudo torna in campo oggi per i playoff di A2: palla a due alle ore 18 contro Treviglio. Poco dopo in campo anche la Virtus Bologna che alle ore 18.15 sfida Trento.

Contatti

Per domande, segnalazioni o anche solo per salutarmi, puoi scrivere a gianluca.notari@citynews.it. A domenica prossima!