Portici, le notizie della settimana (8-14 luglio) Ogni domenica, ogni settimana, il meglio e il peggio della cronaca bolognese

G7 e proteste

Questa è stata la settimana del G7 Scienza e Tecnologia, che si è svolto tra Bologna e Forlì dal 9 all’11 luglio. Capo delegazione Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca, che ha parlato dell’evento come “un successo”. Durante i lavori si è parlato di circolazione di saperi e talenti, di intelligenza artificiale e di cooperazione tra Paesi in materia di ricerca e scoperte tecnologiche. I lavori del G7 sono stati però contestati dagli attivisti di Extinction Rebellion, che hanno prima appeso uno striscione a Palazzo d’Accursio e poi un altro, decisamente più appariscente, sulla Torre degli Asinelli. I membri del gruppo ambientalista hanno poi denunciato alcuni abusi che avrebbero subito in questura durante lo stato di fermo a cui sono stati sottoposti.

Destra e sinistra

Finalmente qualcosa si muove sul fronte delle elezioni regionali. Da una parte, il governatore Stefano Bonaccini ha firmato le dimissioni e salutato la stampa prima di volare a Bruxelles. Dall’altra, il centrosinistra sembra aver scelto il proprio candidato: si tratta di Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e presidente dell’Unione delle Province italiane. Il centrodestra, invece, sembra essere stato anticipato: si è ufficialmente candidata Elena Ugolini, sottosegretario di Stato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dal 2011 al 2013, durante il governo di Mario Monti, e attualmente direttrice dell'istituto scolastico Malpighi. Di fatto l’accordo con i partiti di destra e centrodestra ancora non c’è, ma sembra probabile che la scelta possa ricadere su di lei.

Pride

Domenica scorsa è stata la giornata del Rivolta Pride di Bologna, la giornata di orgoglio e rivendicazioni da parte delle persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+. La manifestazione, che da piazza XX Settembre è terminata ai Giardini Margherita, ha visto partecipare decine di migliaia di persone. Le istanze più citate sono state quelle in favore dei diritti civili, dell’ambientalismo e della Palestina.

Accidenti

Quella appena trascorsa è stata l’ennesima settimana di sangue sulle strade di Bologna. Nella notte tra sabato e domenica scorsa è morto in un incidente d’auto Marco Fanelli, 34enne originario di Taranto e residente a Bologna. Fanelli era in sella alla sua moto in viale Sandro Pertini quando, attorno alle due della notte, ha sbandato finendo contro lo spartitraffico al centro della strada. Sempre domenica 7 luglio, attorno alle ore 20, si è verificato un brutto incidente a Gaggio Montano, l’impatto è costato la vita a un uomo di 49 anni, Pietro Bervicato, che era alla guida di una Renault Megane sportiva. La sua auto si è scontrata frontalmente con un’altra vettura lungo la Porrettana. All’interno della seconda auto c’era una donna di 54 anni: si tratta di Barbara Vitali, la quale ha perso la vita due giorni dopo a causa delle gravi lesioni riportate. La donna, tra l’altro, era parte dello staff del gruppo musicale Il Volo.

Lunedì scorso, invece, ha perso la vita Marco Minardi, 61enne originario di Monte San Pietro, rimasto coinvolto con la sua motocicletta in un incidente con un’auto elettrica a Riale di Zola Predosa, in via Risorgimento. L'uomo è rimasto incastrato sotto la vettura - una Fiat 500 - ed è morto sul colpo. Nella notte tra lunedì e martedì invece è morto un camionista di 46 anni, Massimiliano Cavallaro, residente nella provincia di Venezia. L’uomo viaggiava sull’A1 quando, all’altezza del bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi, in direzione Firenze, il tir che guidava si è ribaltato.

Domenica sportiva

Il Bologna si è ritrovato a Casteldebole per iniziare la stagione 2024-2025. Presenti alcune facce conosciute, come quella di Lorenzo De Silvestri, che ha rinnovato il suo contratto per un anno, e alcune facce nuove, come quella di Emil Holm. Intanto, la Lega Serie A ha pubblicato il calendario per la prossima stagione: la prima per i rossoblù sarà in casa contro l’Udinese.

