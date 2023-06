Portici di San Luca illuminati, ressa di auto e scooter: dal Comune stop ai non residenti

Il Comune ha chiuso via di San Luca ai non residenti fino al 25 giugno compreso. La decisione è arrivata in volata dopo che si erano registrati pesanti disagi con traffico in tilt lungo la stretta strada che porta al colle della guardia. Il motivo è presto detto: in tanti, troppi, hanno pensato di andare ad ammirare lo spettacolo di luci messo in piedi da Cesare Cremonini lungo il portico di San Luca con i mezzi a motore. Tra auto e Scooter, il tratto di strada si è presto trasformato in un grande ingorgo, tanto che Palazzo D'Accursio ha deciso tempestivamente di interdire la circolazione ai non residenti.

L'associazione Salvaciclisti ha commentato così: "Bologna ha perso un'occasione preziosa. L'occasione di godere dello spettacolo meraviglioso dei portici illuminati, trasformando una cosa bella nell'ennesimo ingorgo pesante, rumoroso, puzzolente, inquinante e che nulla ha a che vedere con l'idea di fruizione delle bellezza. I portici di San Luca sono da sempre una meta per camminatori e camminatrici: non sarebbe molto più bello goderseli facendoci una passeggiata dentro?"