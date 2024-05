Portici Unesco, Lepore: Porteremo 'a casa' anche la Garisenda

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Scoperta a Palazzo D'Accursio la prima delle 12 targhe che il Comune di Bologna fisserà in diverse zone della città per celebrare il riconoscimento dei Portici come patrimonio Unesco. "Per noi è un grande orgoglio- commenta il sindaco Matteo Lepore- perché significa che siamo un bene universale conosciuto in tutto il mondo". Intanto continua il lavoro perché anche la Garisenda rientri nella tutela Unesco. "Il torresotto della Asinelli è già tra i portici scelti dall'Unesco- sottolinea Lepore- e quindi ci sono tutte le condizioni per arrivare anche alla Garisenda. Stiamo lavorando con il ministero della Cultura in questo senso. Adesso siamo concentrati sulla salvaguardia e il restauro della torre, ma anche questo sarà sicuramente un obiettivo che credo porteremo a casa, perché con l'Unesco si lavora per allargare il sito già esistente. E' già previsto dalle procedure. Lo stesso centro storico di Firenze ha avuto il riconoscimento e poi negli anni si è allargato alle aree attorno. È già previsto che i siti Unesco si allarghino".

Le altre targhe in diversi tratti di portico

La targa svelata oggi si trova nel tratto di portici di Palazzo d'Accursio, in piazza Maggiore, di fianco all'ingresso della farmacia. Le altre saranno scoperte man mano in futuro "in 12 tratti di Portici che rappresentano la nostra universalità- spiega il sindaco- l'esempio di cosa i Portici per Bologna. E' la civiltà dei Portici che ci ha cresciuto". Secondo il sindaco, "Bologna deve salvaguardare la sua identità. Essere bolognesi, di nascita o perchè ci si viene a vivere, significa condividere il senso di solidarietà e di collaborazione civica, che i Portici rappresentano. Senza l'impegno civico quotidiano, Bologna non sarebbe la città che è". E aggiunge: "Spesso non facciamo caso a quello che abbiamo, ma il nostro è il centro storico meglio conservato". Presente allo svelamento della targa anche Jyoti Hosagrahar, vicedirettrice del Centro del patrimonio mondiale dell'Unesco.

Monumenti protetti per le generazioni future

"Questo patrimonio deve essere protetto per le generazioni future- si raccomanda- ora appartiene a tutti, vengono da tutto il mondo per vederlo. Sono contenta di vedere questo coinvolgimento dei cittadini nella protezione dei Portici". La cerimonia è stata aperta dall'esibizione del coro dei bambini e delle bambine della Bernstein School of Musical Theater di Bologna, che ha eseguito l'Inno dei Portici. In chiusura il monologo di Marinella Manicardi, 'I portici a occhi chiusi', composto dalla scrittrice per l'occasione.