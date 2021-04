Portici patrimonio Unesco, fissata la data del verdetto

L'esito per una pratica che è in lavorazione da anni: permetterebbe al comune un altro notevole slancio verso il turismo

Il verdetto sulla candidatura portici di Bologna patrimonio Unesco arriverà a luglio. Lo ha fatto sapere la vicesindaca Valentina Orioli, nel corso di una commissione. Infatti, sentenzia Orioli "Quest'anno il World heritage committee, cioè la riunione del comitato che tra le altre cose decide anche delle candidature alla World heritage list, si terrà dal 16 al 30 luglio".

In quelle date si spera di avere un verdetto definitivo, per una pratica, quella di riconoscimento Unesco (12 tratti di portici in tutto il centro storico, che sono stati arricchiti con un dossier aggiuntivo di altri punti dal comune), che in varie forme si protrae dal 2006.

La riunione Unesco "doveva essere ospitata dalla Cina, la Cina non la ospiterà più in presenza -aggiunge Orioli- ma ospiterà una grande conferenza telematica, questo è stato finalmente chiarito". Quindi "siamo veramente molto vicini alla conclusione del percorso", afferma la vicesindaca: "Speriamo sia una conclusione positiva perché non possiamo darlo per scontato, non possiamo essere sicuri fino alla fine, ma insomma avremo presto notizie della nostra candidatura". (Dire)