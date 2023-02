Portici, in estate arrivano le targhe con il timbro Unesco

Le targhe con il 'timbro' Unesco arriveranno sui portici di Bologna, dichiarati Patrimonio mondiale dell'umanità nel 2021, nel corso della prossima estate. L'installazione delle tabelle rientra tra gli interventi inseriti nel primo adeguamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e dell'elenco annuale dei lavori per il 2023, illustrato oggi in commissione dall'assessore Simone Borsari.

La collocazione delle targhe, per una spesa di 62mila euro, è prevista nell'ambito del progetto "Open: palco aperto. I portici di Bologna come palcoscenico a cielo aperto per l'espressione e la valorizzazione turistico-culturale della città", ricorda Borsari.

L'amministrazione prevede che i lavori inizino e si concludano nel corso dell'estate, fa sapere l'architetta Benedetta Corsano del dipartimento Lavori pubblici. Nell'annunciare la scorsa estate il progetto "Open: palco aperto", il Comune aveva segnalato la decisione di dotare i portici di "un sistema di targhe multilingua dotate di Qr-code da connettere al sito per consentire ai visitatori di tracciare il proprio itinerario".