Proposte dal Porto-Saragozza: ampliamento ciclabile Sabotino e nuove telecamere

Approvato il progetto definitivo della Linea Verde dal consiglio di Quartiere di Porto-Saragozza. Gran parte della discussione sul tema era già avvenuta alla riunione congiunta della settimana scorsa dove l’assessora alla Mobilità, Valentina Orioli, aveva delineato il progetto ai consiglieri e alla cittadinanza dei quartieri Navile, Saragozza e Santo Stefano.

Boom di traffico sulla ciclabile Sabotino, proposto allargamento

Gli altri ordini del giorno discussi durante la riunione di quartiere - tenutasi ieri sera nella sala del Consiglio in via dello Scalo 21 - sono stati incentrati sulla sicurezza stradale e cittadina: il consigliere del gruppo di centrosinistra Federico Grazzini ha proposto di programmare “con priorità un intervento di manutenzione completa della pavimentazione del percorso ciclabile di via Sabotino". Il consigliere cita alcuni dati di circolazione per la ciclabile che indicano come “dal 2019 ad adesso c’è stato un aumento del 30% dei passaggi, passando da 44 mila nel mese di settembre a 58 mila dello scorso, un aumento molto importante, per questo – ha sottolineato Grazzini – chiediamo una manutenzione straordinaria”. La proposta prevede, oltre al rifacimento della pavimentazione, un allargamento degli spazi creando due corsie separate per pedoni e ciclisti.

“Secondo voi Bologna dovrebbe viaggiare sulle bici, monopattini ma poi vi rendete conto che c’è un mondo esterno che si muove? Famiglie che devono prendere le auto? Voi con la città 30 state bloccando la città”, la risposta dura alla proposta arriva dal consigliere Angelo Turchitto di Fratelli D’Italia . Nonostante le proteste dell’opposizione il disegno è stato approvato con ampia maggioranza dal consiglio.

Telecamere per la sicurezza nella zona delle scuole Carracci

Discusse come da ordine del giorno anche due proposte da parte di Forza Italia e Pd, che propongono di istallare telecamere nei pressi delle scuole Carracci. La discussione è stata innescata da alcune segnalazioni di spaccio da parte dei cittadini in quella zona del quartiere.

Il disegno della sinistra include - oltre all'installazione di nuovo telecamere di videosorveglianza - anche una sezione dedicata al coinvolgimento della comunità che predispone il consiglio a “continuare a investire sui patti di collaborazione e sugli interventi di sicurezza integrata che prevedano il presidio del territorio attraverso eventi e reti di socialità”. L’ordine del giorno del centrosinistra è stato approvato dalla maggioranza piuttosto che quello della consigliera Annamaria Cesari che si limitava a valutare la sola istallazione di un sistema di videosorveglianza.