In piazza Verdi arriva il posacenere che ricicla le cicche di sigaretta e li trasforma in imbottiture

La tutela dell'ambiente passa anche dalla raccolta dei rifiuti. Grazie alla StartUp Human Maple di Castelfranco Emilia le cicche di sigaretta diventeranno materiale per le imbottiture di giacche, cuscini, portachiavi e altri indumenti. È questa la novità presentata questa mattina davanti alle Scuderie di Piazza Verdi a Bologna, dov’è stato installato il primo posacenere a Bologna che ricicla i mozziconi.

“Abbiamo creato una start up innovativa e depositato un brevetto per una tecnologia che è capace di trasformare il filtro delle sigarette in imbottitura che verrà utilizzata per giacche, cuscini, portachiavi e altri oggetti”, ha detto Ali Benkouhail, Ceo e co-funder di Human Maple. Innovativo e interessante è anche il sistema di raccolta, che utilizza dei portacenere “interattivi”, a forma di sigaretta, che hanno spazio anche per un sondaggio scherzoso tra gli utenti. “Nel portacenere installato in piazza Verdi chiediamo ‘spritz’ o ‘spread’?””, racconta Ali Benkouhail.

Ben 150 portacenere in tutta Italia

Per il momento, grazie alla campagna #RICICCAMI, sono 150 i dispositivi installati in tutta Italia, dall’Emilia-Romagna, alla Lombardia fino alla Puglia e alla Sicilia. “L’esito è molto interessante – assicura Ali Benkouhail – perché ad oggi il servizio è fornito in abbonamento ai clienti, andando a diminuire l’impatto ambientale e fornendo loro degli attestati di sostenibilità e il report a livello di attivismo sociale e aziendale”. E i risultati si vedono: la diminuzione della dispersione è pari al 46%.

Interessati al servizio sono non solo locali, ma anche aziende e municipalizzate, interessate a riciclare le sigarette anche grazie al nuovo impianto aperto a Modena da Human Maple, che è in grado di smaltire e riutilizzare anche i filtri delle sigarette elettroniche.

Il sostegno di Emil Banca

Il costo del posacenere installato in Piazza Verdi è stato coperto da Emil Banca che ne ha installato uno analogo anche davanti a MUG, l'hub dell'innovazione che la Bcc ha aperto in via Emilia.

"Ci siamo conosciuti durante un nostro evento dedicato alle Startup - ha raccontato Matteo Passini, direttore generale di Emil Banca - ci è piaciuta l'idea e abbiamo deciso di sostenerli, sia sottoscrivendo i contratti dei due posaceneri, sia con i servizi, la consulenza e le relazioni per accompagnarli nella loro crescita. Speriamo che altri seguano il nostro esempio e che a Bologna fioriscano posaceneri come questo".