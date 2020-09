Positiva al Covid, tenta di fare test per Medicina: fermata dalla polizia

E' andata a fare il test di ingresso per entrare alla facoltà di Medicina, ma era positiva al Coronavirus. Denuncia per lesioni colpose alla salute pubblica per una 19enne di Macerata, bloccata dalla polizia poco prima che entrasse in Fiera l'altro ieri, per sostenere la prova.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti la ragazza, accompagnata in città dalla madre, ha alloggiato all'hotel Michelino per una notte. Proprio su questa registrazione in albergo la segnalazione è arrivata alla polizia: la 19enne risultava già con due tamponi positivi in passato e un terzo, tenutosi il 5 settembre, in attesa di riscontro.

I poliziotti sono riusciti a raggiungere dopo vari tentativi la ragazza accompagnata dalla madre, proprio mentre stavano scendando da un taxi in direzione piazza Costituzione. A quanto risulta non avrebbero avuto nessun contatto con terzi. Nel frattempo è arrivato l'esito del terzo tampone, purtroppo ancora positivo. Ora le due donne sono ospitate in un covid hotel.