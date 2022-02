Positivi al covid, violano l'isolamento e fanno un giro in macchina: denunciati

Due soggetti sono usciti da casa violando la misura sanitaria dell’isolamento, sono incappati nei controlli del carabinieri e sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria. Un cittadino romeno 54enne è stato deferito dai militari di San Giorgio di Piano durante un controllo alla circolazione stradale. E' stato fermato ad Argelato mentre si trovava alla guida del suo veicolo e non ha voluto fornire giustificazioni per essersi allontanato da Bologna dove è residente.

Fatto analogo a San Lazzaro di Savena, dove i carabinieri della stazione hanno denunciato un altro automobilista che aveva violato l’isolamento. Questa volta l’interessato, 20enne, cittadino rumeno, si è giustificato dicendo che aveva violato la misura sanitaria per andare a fare la spesa, ma i riscontri non lo hanno confermato, visto che il giovane è ospitato in un Covid Hotel della zona.