Perde i documenti e va in commissariato ma è positivo al coronavirus

Positivo al coronavirus, si presenta al commissariato di polizia per sporgere una denuncia. È successo ieri intorno alle 13, alla stazione Santa Viola, dove un cittadino kosovaro del 1977 si è recato perché aveva smarrito alcuni documenti.

Da alcuni controlli, i poliziotti hanno però scoperto che lo stesso risultava essere positivo al coronavirus già da alcuni giorni, con un tampone effettuato circa una settimana fa. L'uomo è stato denunciato penalmente per la violazione della quarantena ed è stato immediatamente ricondotto a casa per proseguire il periodo obbligatorio di isolamento.

Fortunatamente il positivo non è entrato in contatto né con il personale né con il pubblico in quanto, al momento dell'identificazione, si trovava all'interno di una sorta di "bussola di ingresso" del commissariato, un'area tra due porte blindate, poi immediatamente sanificata.