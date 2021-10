"Cerco malato Covid per infettarmi". E' polemica dopo il post del consigliere comunale

"Cerco malato Covid per passare serata con esso/a bere una birra dallo stesso bicchiere ed infettarmi". Inizia così il post pubblicato ieri pomeriggio su Facebook da Angelo Mazzoncini, consigliere di minoranza ed esponente del gruppo 'Castenaso si cambia' in Comune a Castenaso, che sta facendo non poco discutere. Accompagnato da una foto generica di ragazzi che bevono dallo stesso drink, il post prosegue: "Il Covid l'ho già avuto a novembre ma mi è scaduto quindi per ovviare alla immane ******** del Green Pass devo tornare a infettarmi!! In due settimane sono fresco come un fiore e avete finito di rompermi i c*******". Contattatemi!!. Angelo Mazzoncini".

Un post che per i più lascia poco spazio a fraintendimenti, e non pochi coloro che hanno commentato o segnalato la posizione del consigliere. Contattato, Angelo Mazzoncini ha commentato: "E' un post ironico - spiega a Bologna Today - contro quella che è una dittatura politica. Non è normale non poter andare a lavoro senza il Green pass o pagare un tampone per recarsi sul posto di lavoro. Rispetto chi decide di vaccinarsi, è una libera scelta, ma nessuno può negare la libertà o mettere questi vincoli. Siamo alla follia, non posso andare in Consiglio comunale se non sono vaccinato, e quindi devo pagare 15 euro di tampone ogni volta contro gli 8 di gettone che si prendono, e se non vado non è possibile rappresantare tutti i cittadini che ci hanno votato. Ci sono persone che non si possono vaccinare per motivi di salute e persone che hanno paura di farlo - incalza - e vanno rispetatte. Non si può costringere qualcuno a vaccinarsi puntando sulla possibile perdita di occupazione, e per avere il Green pass, e nessuno parla di quante persone sono morte a causa del vaccino".

Il post su Facebook pubblicato da Angelo Mazzoncini: