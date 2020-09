Down di Poste Mobile oggi: migliaia di utenti non riescono a fare telefonate e navigare

Problemi di linea oggi, lunedì 28 settembre 2020, per l'operatore telefonico Poste Mobile. I disservizi si stanno accumulando da qualche ora e le segnalazioni degli utenti in rete hanno superato quota 3 mila e sono in aumento: non c'è modo di fare e ricevere chiamate e neppure di navigare su Internet. E' il sito Downdetector a raccogliere questi dati. I problemi sono concentrati principalmente al Nord, Bologna compresa.

