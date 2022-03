Emergenza Ucraina, da stasera 60 camere dell'ex Covid-hotel a disposizione dei rifugiati

Siamo pronti ad accogliere chi scappa dalla guerra in Ucraina. Oltre alle tante mobilitazioni e raccolte di beni di prima necessità (qui l'elenco completo dei punti di raccolta), dopo il piano di accoglienza messo a punto dalla Regione e la disponibilità di una ventina di proprietari immobiliari a "prestare" i loro appartamenti per il tempo dell'emergenza arrivano anche 60 posti letto in hotel.

A seguito dell'interessamento della Prefettura nell'ambito delle competenze di coordinamento e indirizzo della gestione dell'emergenza infatti, l'AUSL di Bologna ha assicurato la disponibilità di 60 posti letto all'Unaway Hotel di San Lazzaro di Savena, già adibito a Covid hotel, già a partire dalle 18.00 di oggi. La disponibilità degli alloggi, che comprende anche il vitto, è assicurata dall'AUSL nell'ambito delle proprie competenze in tema di gestione degli arrivi internazionali. Un altro modo per far sentire al popolo ucraino (molto presente in Italia e a Bologna) la nostra vicinanza. Alcune delle donne che sono qui per lavorare e hanno la famiglia lontana, hanno raccontato la paura e le testimonianze dei loro figli e dei loro mariti: fra loro Oksana e Svetlana, che abbiamo incontrato in Piazza Santo Stefano durante un sit-in pacifista.

Piano di accoglienza profughi: la Regione fa una raccolta fondi

Dall'Ucraina a Bologna: fuga nella notte