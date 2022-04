Forza il posto di blocco sullo scooter rubato: ha 15 anni

Resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e lesioni personali. Questi i reati dei quali dovrà rispondere un 15enne. Il ragazzo nel pomeriggio di venerdì 8 in via Saragozza, in sella a uno scooter Honda SH 125, ha forzato un posto di blocco dei militari, anzi mentre si dava alla fuga ha sbattuto contro il braccio del militare che gli aveva intimato l’alt e un altro scooter che transitava in senso opposto.

Inizialmente diretto verso il centro, arrivato in via Bellinzona il ragazzo ha abbandonato la moto e ha proseguito la fuga a piedi. Subito dopo è stato raggiunto e bloccato dai militari: dagli accertamenti è emerso che lo scooter era stato rubato il giorno precedente ad un 35 enne bolognese. Nella disponibilità del minorenne è stato trovato un paio di forbici con la punta curvata, strumento di effrazione usato dallo stesso per manomettere lo scooter ed avviarlo senza le relative chiavi. Il minore, su disposizione dell’A.G. Minorile, veniva affidato ad una comunità per accoglienza di minori a Bologna.

Mercoledì scorso, i carabinieri avevano arrestato una 16enne ritenuta responsabile di furto in abitazione.