QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un’estate di controlli. Quelli degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Imola che, insieme a quelli della polizia locale, presidieranno fino alla fine della stagione le strade del Circondario per prevenire e contrastare gli incidenti stradali e garantire una circolazione sicura soprattutto di notte.

Servizi che, fa sapere la questura di Bologna, dal 27 giugno a oggi hanno già fatto fioccare sanzioni: in sei tra appostamenti e controlli dinamici effettuati in altrettante serate, gli agenti hanno fermato 81 persone e una quarantina di veicoli, elevando otto verbali per infrazione al codice della strada con l’utilizzo del telefono alla guida e il mancato uso della cintura di sicurezza. Per quanto riguarda invece i motociclisti, tre sono stati fermati senza casco e per questo multati.