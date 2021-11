Povertà, Antoniano: "A Bologna picco di richieste di aiuto, +80%"

Nel 2021 l’Antoniano ha distribuito oltre 50mila pasti caldi e circa 2.000 pacchi alimentari. Per l'opera francescana si tratta di una vera "emergenza famiglie a Bologna: nel 2021 le famiglie che hanno chiesto aiuto all’Antoniano sono aumentate dell’80%. Il dato ha registrato una crescita costante negli ultimi tre anni: nel 2019 le famiglie sostenute erano 60, nel 2020 sono salite a 82 e nel 2021 sono già 108. Attualmente la realtà francescana offre

supporto a oltre 200 bambini e ai loro genitori".

"Più del doppio rispetto allo scorso anno"

La pandemia ha sicuramente "peggiorato la condizione di chi già viveva nel disagio, ma ha anche messo in

difficoltà tanti genitori che, a causa della crisi conseguente alla pandemia, hanno subito una riduzione o la

totale perdita del lavoro - fa sapere l'Antoniano - genitori che si sono rivolti alle mense di Operazione Pane perché in difficoltà con la spesa e con il pagamento delle bollette e dell’affitto. Da un’analisi dell’Antoniano, emerge, inoltre, che a Bologna è aumentata la percentuale di persone che nel 2021 si sono rivolte per la prima volta al centro di ascolto e alla mensa. In particolare, negli ultimi sei mesi è stato registrato un aumento di accessi da parte

di giovani donne e uomini di età compresa tra i 40 e 60 anni che si sono trovati in situazioni di disagio economico e sociale in seguito alla perdita del lavoro. Attualmente l’Antoniano sostiene oltre 1.000 persone, più del doppio rispetto allo scorso anno".

"Le famiglie che si sono avvicinate alle mense francescane in questi mesi sono composte da mamme e papà che mai avrebbero pensato di trovarsi a chiedere aiuto. Alle nostre porte hanno bussato anche tante mamme sole, che ci hanno chiesto aiuto per dare da mangiare ai loro bambini», sottolinea il direttore dell’Antoniano Fr. Giampaolo Cavalli. "Si tratta di genitori con importanti difficoltà economiche, ma anche relazionali, sociali e di impossibilita? di accesso alle risorse e alle offerte del territorio – aggiunge – Famiglie per cui l’esclusione e l’impoverimento relazionale sono l’altra faccia della medaglia della povertà economica".

Durante l’emergenza sanitaria, il centro di ascolto ha svolto un ruolo anche nell’accesso alla vaccinazione per le persone che, non avendo un documento di identità valido, non avevano la possibilità di vaccinarsi. Antoniano, in collaborazione con l’AUSL di Bologna, è riuscito ad estendere questa possibilità a 44 ospiti, che non avrebbero potuto prenotarsi tramite i canali convenzionali.

L'Antoniano

Da oltre mezzo secolo, oltre a distribuire ogni giorno oltre 150 pasti caldi nella mensa Padre Ernesto i frati, i volontari e gli operatori aiutano i più fragili a superare momenti di solitudine ed emarginazione.

Nel Centro di Ascolto dell’Antoniano vengono, inoltre, svolte attività di supporto per la formazione e la ricerca di impiego e messi a disposizione servizi di supporto psico-sociale e orientamento sanitario.

Chef uniti per l'Antoniano

Lunedì 6 dicembre torna la cena di Natale dell’Antoniano, che sarà ospitata, per la prima volta, dal set dello Zecchino d’Oro. L’evento, realizzato in collaborazione con Food for Soul, permetterà di gustare i piatti dei celebri chef Aurora Mazzucchelli (Casa Mazzucchelli), Lorenzo Vecchia (Ahimè), Jacopo Ticchi (Da Lucio Trattoria) e Gianluca Degani (Gelateria Bloom) e Luca Cappelletti, mastro pasticcere.

Il ricavato della cena grazie alla "generosità degli chef e delle numerose aziende che si sono messe a disposizione per la fornitura gratuita delle materie prime, sarà interamente devoluto al sostegno delle famiglie in difficoltà accolte e aiutate ogni giorno dall’Antoniano", fa sapere l'Opera.

Per aiutare le famiglie dell’Antoniano, oltre a partecipare alla cena solidale, i residenti a Bologna potranno inoltre prenotare un box aperitivo solidale nelle serate del 3-4-5 dicembre per guardare lo Zecchino d’Oro gustando tanti prodotti speciali. Il box verrà consegnato dai volontari di Antoniano direttamente nelle case di chi sceglierà di prenotarlo. L’iniziativa è sostenuta da NaturaSì, Berlucchi, Macè, Parmigiano Reggiano, Villani.

Sostegno aanche dai tanti ristoranti che hanno deciso di aderire al progetto “Ristoranti per Operazione Pane” e devolvere una parte degli incassi del periodo 14 novembre – 31 dicembre alle attività di Antoniano in favore dei più fragili.

Operazione pane e sms solidale

L’Antoniano attraverso la campagna Operazione Pane, sostiene una rete di 18 mense francescane in Italia e in Siria. La situazione economica delle famiglie è infatti peggiorata non solo a Bologna, ma anche a livello nazionale.

Da un’analisi dell’Antoniano sulle 18 mense emerge, infatti, che nel 2021 le famiglie aiutate sono aumentate complessivamente del 68% registrando una crescita costante dal 2019 a oggi: nel 2019 le famiglie sostenute erano 778, nel 2020 sono salite a 1.210 e nel 2021 sono già 1.309.

Il progetto solidale sostiene anche una realtà francescana ad Aleppo, in Siria, che – distribuendo 450 pasti al giorno – aiuta 2.300 famiglie, di cui 5.000 bambini.

L’impegno delle realtà francescane e dei volontari si traduce in un aiuto concreto con oltre 36 mila pasti e quasi 4.000 ceste distribuite ogni mese. Queste ultime, rispetto al 2019, sono cresciute del 100%.

L'Antoniano ha lanciato una campagna sms solidale che sarà attiva fino al 19 dicembre (numero 45588).

Zecchino d'Oro

L’iniziativa solidale – sostenuta da Rai per il Sociale – è il cuore pulsante dello "Zecchino d'Oro" che torna quest’anno in diretta su RaiUno per tre pomeriggi dal 3 al 5 dicembre.