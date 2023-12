Povertà, mense Antoniano: "A Bologna 6mila pasti al mese, in aumento le persone sole"

Inflazione e aumento del costo della vita pesano sule persone più fragili, si sa e, come testimonia l'Antoniano, alle mense francescane cittadine di Operazione Pane sono stati distribuiti 60mila pasti. "Negli ultimi anni abbiamo accolto e sostenuto sempre più persone – commenta fr. Giampaolo Cavalli, direttore di Antoniano – e la situazione non sta migliorando. Con l’aumento dei prezzi per troppe persone è sempre più difficile mettere un pasto in tavola, ma il bisogno alimentare non è l’unico che incontriamo. In tanti si rivolgono a noi perché non riescono a pagare le bollette e l’affitto, perché lo stipendio non basta ad arrivare a fine mese. Per continuare a stare accanto a tutte queste persone – conclude il direttore di Antoniano – abbiamo a nostra volta bisogno dell’aiuto di tutti".

La rete di Operazione Pane nasce dall’esperienza della Mensa Padre Ernesto di Bologna che, da quasi 70 anni, si impegna ogni giorno per offrire ai più fragili un pasto caldo, ascolto, supporto psicologico, assistenza legale, aiuto nelle spese, ricerca, formazione e orientamento al lavoro. Inoltre, con il Centro Terapeutico, dal 1981, Antoniano propone percorsi di riabilitazione e prevenzione per i bambini in età evolutiva, rappresentando un punto di riferimento importante per tutta la città di Bologna.

L'Operazione Pane a Bologna e in Emilia-Romagna

Sono già oltre 10.000 le persone che nel 2023 hanno chiesto aiuto alle 20 mense francescane di Operazione Pane per un pasto caldo e un sostegno con le spese quotidiane. Numeri che ricalcano il quadro dei dati Istat, secondo i quali nel 2022 erano oltre 5,6 milioni gli individui in condizione di povertà assoluta.

Nei primi dieci mesi del 2023, la Mensa Padre Ernesto a Bologna ha già distribuito 60mila pasti, circa 6.000 pasti ogni mese. A Parma, la seconda città in cui è presente la rete, sono stati già distribuiti circa 25mila pasti, oltre 2.500 pasti ogni mese. In Emilia-Romagna, le due strutture francescane quest’anno hanno già distribuito complessivamente 85.000 pasti.

Per far fronte a questa emergenza, l'Antoniano ha lanciato una campagna sms solidale che sarà attiva dal 27 novembre al 23 dicembre. Per offrire un contributo basta inviare un sms o fare una telefonata da rete fissa al numero solidale 45538.

Chi chiede aiuto

In crescita soprattutto le persone sole: nel 2023 sono ad oggi oltre 7.300, il 6% in più rispetto allo scorso anno; ma tante sono anche le famiglie, e quindi i bambini, che devono contare sull’aiuto dei frati per mettere un pasto in tavola. Nel 2023 le mense stanno supportando più di 1.400 famiglie, composte da più di 750 mamme, 650 papà e 1.400 bambini.

A livello nazionale, nel 2022, sono state 2,18 milioni le famiglie in povertà assoluta e 1,27 milioni i minori in questa situazione.

I dati Caritas confermano

I dati diffusi dalla Caritas a fine novembre confermano anche un peggioramento nelle condizioni di chi lavora e dei pensionati, quindi precari e giovani e anziani.

5,6 milioni di poveri assoluti, pari al 9,7% della popolazione – la povertà in Italia come "fenomeno strutturale e non più residuale come in passato", fa notare Caritas "evidenti le disuguaglianze tra cittadini italiani e stranieri residenti, acuitesi negli ultimi dodici mesi. Gli stranieri, pur rappresentando solo l’8,7% della popolazione residente, costituiscono il 30% dei poveri assoluti. Il Rapporto ha analizzato per la prima volta anche l’effetto della “povertà energetica”, ossia l’impossibilità di garantire un livello minimo di consumo energetico, che determina conseguenze importanti soprattutto sulle fasce sociali più fragili, e che colpisce il 9,9% della popolazione, con una tendenza all’aumento negli ultimi 10 anni.

Il rischio povertà, in Emilia Romagna e in Valle d’Aosta riguarda meno del 10% della popolazione, in Campania, Calabria e Sicilia va oltre il 40%.

Un fattore che accomuna la gran parte degli utenti è la fragilità occupazionale, che si esprime per lo più con condizioni di disoccupazione (48%) e di “lavoro povero” (22,8%). Le persone che dichiarano di avere un impiego (in forte crescita nel corso degli ultimi quindici anni), si concentrano soprattutto nelle regioni del Nord, in particolare in Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. Si tratta di uomini (51,9%) e donne (48,1%), soprattutto di cittadinanza straniera (64,9%), coniugati (53,7%), con figli (75,9%), domiciliati presso case in locazione (76,7%) e impiegati in professioni poco qualificate, come colf e badanti, addetti alle pulizie, operai, manovali, impiegati nella ristorazione e nel commercio23.

