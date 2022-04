Pratello R'Esiste salva la storica edicola di Lino: "Subito 7mila euro, ora al via raccolta fondi"

Pratello R'Esiste lancia una raccolta fondi per salvare la storica edicola di Lino in via del Pratello e dona 7mila euro. Anzi, il contrario: devolve subito il ricavato della festa del 25 aprile e lancia un crowdfunding per coprire le spese già sostenute.

"Ve la diciamo com'è: servivano entro oggi 7000 euro per salvare l'edicola – si legge – o meglio per avere il tempo di capire come farla andare avanti. Li abbiamo dati perché non era possibile non farlo, e adesso abbiamo bisogno di una mano da parte di tutti perché siamo rimasti senza i soldi che servivano per pagare le spese della festa. Di solito prima si fa colletta e poi si paga – proseguono – ma questa volta le scadenze ci hanno costretto ad invertire tutto, comunque convinti che il Pratello e Bologna ci aiuteranno".

La colletta si farà tutti i giorni, domeniche escluse, dalle 15 alle 18 al Centro Sociale della Pace. Si parte oggi alle 18.

"Offerta assolutamente libera e 'La bellezza di R'esistere', libro fotografico sulle iniziative del 25 Aprile al Pratello nei due anni di lockdown, o una maglietta delle vecchie edizioni di Pratello R'esiste, in omaggio per offerte dai 15 euro in su".

"Questa è solo la prima iniziativa, nata al volo, poi vedremo. Siamo aperti a proposte e aiuti di ogni tipo. Vi aspettiamo, che la facciamo di sicuro".