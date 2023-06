Incendio nella notte al Pratello: a fuoco un'auto

Fiamme nella notte al Pratello, dove all'altezza dell'incrocio con via De' Marchi un'auto utilitaria è andata distrutta da un incendio, verosimilmente divampato a partire dal vano motore del mezzo. I vigili del fuoco sono stati chiamati questa mattina a spegnere el fiamme e sul posto si sono recati anche i carabinieri. Non risultano feriti tra gli occupanti, le cause dell'incendio attualmente sono in corso di accertamento.