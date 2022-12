Pratello, sale la tensione al carcere minorile: "Dopo gli incendi, battitura delle inferriate e tentativi di sfondamento"

Da tre giorni non si placano le proteste dei piccoli detenuti del carcere minorile del Pratello, tanto che uno dei sindacati di polizia penitenziaria parla apertamente di "rivolta" e descrive una situazione di tensione alle stelle.

E' la Uil pa a fornire uno scarno resoconto della situazione tra le mura dell'istituto di pena minorile: i rappresentanti degli agenti riferiscono di una situazione "incandescente" dove, oltre a piccoli incendi avvenuti nei giorni scorsi "oggi nel terzo giorno di agitazione in tutto l’Istituto vi sono state battitura delle inferriate e tentativi di sfondare i blindati".

Per il sindacato l'escalation di questi giorni -alimentata sembra anche dal peraltro inevitabile trasferimento di uno dei giovani detenuti- ha un diretto responsabile, e cioè il sovraffollamento. "Ci voleva poco a capire -tuona il sindacato contro l'amministrazione penitenziaria- che un Istituto come il Pratello non poteva ospitare più di 35 detenuti, facendo arrivare i presenti anche a 49, senza rinforzi di Personale". Il carcere minorile poggia su "una struttura che è pur sempre un edificio riadattato ad istituto penitenziario con corridoi stretti e distribuito in più piani", conclude la Uil pa, che annuncia come sia "partito un contingente di polizia penitenziaria del vicino istituto della Rocco D’Amato".